Sjuksköterska reumatologiska mottagningen
2025-09-22
Reumatologiska kliniken är en del av Medicincentrum.
Kliniken tar emot patienter från hela länet för utredning och behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar samt har ett övergripande ansvar för utveckling och forskning inom reumatologin i Östergötland. Reumatologin är en intressant specialitet i snabb utveckling med nya behandlingsmöjligheter. Vi har en stor öppenvårdsmottagning och samarbete njurmedicinska avdelningen B173 för inneliggande vård, samt samarbete med flertalet vårdcentraler i länet. Vi arbetar i nya fräscha lokaler och vår mottagning kännetecknas av en god stämning och ett gott samarbetsklimat där vi hjälper och stöttar varandra.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På reumatologiska mottagningen ges goda möjligheter att utvecklas inom din yrkesprofession. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling internt på kliniken och det ges möjlighet att åka på utbildningar som erbjuds inom din profession och inom specialiteten reumatologi.
Som ny sjuksköterska hos oss erbjuds du en god introduktion. Du kommer att få en handledare knuten till dig och din arbetsledare kommer att ha regelbundna uppföljningssamtal med dig. Du ges också möjlighet att gå bredvid olika yrkeskategorier för att få en inblick i vår spännande verksamhet på reumatologiska kliniken.
Välkommen att söka ett omväxlande, stimulerande och självständigt arbete på vår reumatologiska mottagning!
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är intresserad av ett stimulerande och självständigt arbete som sjuksköterska på reumatologiska kliniken. Du kommer att arbeta på mottagningen med varierande sjuksköterskeuppgifter. I din roll kommer du att arbeta i nära samarbete med dina sjuksköterskekollegor, läkare och undersköterskor. I det kliniska arbetet roterar du mellan olika arbetsstationer. Arbetet på vår infusionsmottagning innebär att du tillsammans med dina kollegor iordningsställer och ger olika läkemedelsinfusioner. Som mottagningssköterska ansvarar du för olika läkemedelsinformationer, undervisning i injektionsteknik, bedömning och signering av provsvar med mera. På arbetsstationen telefonrådgivning ansvarar du för medicinsk telefonrådgivning via TeleQ, gör egna bedömningar och handlägger ärenden i samband med det.
Flera sjuksköterskor har egen mottagning där de träffar patienter för ledbedömning, uppföljning, erbjuder hälsosamtal och gör hjärt- kärlscreening. Detta är en utvecklingsväg som kan erbjudas efter en tid på kliniken.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 60 medarbetare på mottagningen inom yrken som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator och dietist. Vi har roligt tillsammans och söker nu dig som vill vara en del av vår verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har jobbat i yrket en tid och har intresse för reumatologi. Utbildning och erfarenhet inom reumatologi är meriterande, liksom erfarenhet av mottagningsarbete.
Du trivs med att arbeta självständigt, men även att ingå i team. Då arbetet innebär mycket kontakt med både patienter och kollegor är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, lyssnar lyhört och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Arbetet kräver flexibilitet då uppdraget kan variera över tid och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter även i det dagliga arbetet. I denna roll är det också mycket viktigt att vara trygg och stabil som person och ha en god självinsikt. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som sjuksköterska på 100 % dagtid.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
