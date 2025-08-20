Sjuksköterska psykiatrisk öppenvårdsmottagning
2025-08-20
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi söker dig som är intresserad av psykiatri!
På psykiatrimottagningen i Vänersborg kommer du att erbjudas ett spännande och utmanade uppdrag.
Mottagningens målgrupp är personer med bland annat svåra ångest- och depressionstillstånd, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska tillstånd, psykossjukdom och samsjuklighet beroende/psykisk sjukdom. Mottagningen är organiserad i team, bland annat allmänpsykiatriskt team och psykosteam och erbjuder bedömning, utredning och behandling på specialistpsykiatrisk nivå. Arbetet sker i samverkan med övriga enheter inom vuxenpsykiatrin, patientens närstående, nätverk, vårdgrannar som bland annat primärvård, socialtjänst och försäkringskassa.
Vi är ett trettiotal medarbetare i yrkeskategorierna psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, skötare, rehabkoordinator samt sekreterare.Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av psykiatriskt omvårdnads- och behandlingsarbete, i form av medicinuppföljning, bedömningssamtal, stöd- och samtalsterapier, telefonrådgivning, samverkan med andra vårdgivare, vårdplanering och kvalitetsarbete. Arbetet innebär både individuella kontakter och i grupp, det kan även innebära akuta insatser och hembesök. Vi strävar efter personcentrerat arbetssätt.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning och erfarenhet från psykiatrisk verksamhet är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du uppskattar att samarbeta i team, där allas kompetenser kan tas tillvara, men också att du kan arbeta självständigt, är flexibel och kan ta egna beslut. Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat som sträcker sig fram till 2026-12-31, med god möjlighet till förlängning.
Intervjuer sker fortlöpande under hela ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur Misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4628". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Öppenvårdsmottagning Vänersborg Kontakt
Jenny Nordal, vårdenhetschef 010-4356431 Jobbnummer
9468091