Sjuksköterska Psykiatrisk akutmottagning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-09-11
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vi strävar efter gott lagarbete, god omvårdnad samt medicinsk kvalitet för våra patienter.
Psykiatriska Akutmottagningen
Psykiatriska akutmottagningen tar emot patienter som lider av akuta psykiska besvär och som är i behov av omedelbart ställningstagande och bedömning gällande vårdbehov. Du kommer träffa patienter med olika bakgrund, problem och behov och en central del kommer då vara att göra psykiatriska bedömningar och skattningar. Det förekommer sedvanlig medicinering samt till viss del behov av somatisk vård/bedömning och omhändertagande.Publiceringsdatum2025-09-11Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna vid akutmottagningen består främst av telefonrådgivning och triagering enl WEST. I arbetsuppgifterna ingår också ett ansvar som koordinator, vilket innebär att du har ett arbetsledande ansvar för patientflödet på akutmottagningen, samt rapportera patienter till vårdavdelning. Vi som arbetar här är sjuksköterskor och skötare/undersköterskor tillsammans med våra läkare och sekreterare på vår mottagning.
Då vi har ett uppdrag att bemanna en del av sprututbytets verksamhet tillsammans med infektionskliniken, kan vid intresse, en del av arbetstiden förläggas dit. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet från psykiatrisk akutsjukvård. För att få en bred kunskap och erfarenhet kommer Du utifrån behov hospitera inom allmänpsykiatrin. Du behöver vara flexibel och självständig då arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är skiftande. Du behöver vara målmedveten i din strävan efter att skaffa dig en bredare kompetensnivå då du kommer ställas inför växlande arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med våra vårdgrannar och kan möta patienter som mår psykiskt dåligt.
Kliniskt basår
Som nyexaminerad sjuksköterska ingår du i NU-sjukvårdens kliniska basår. Det kliniska basåret är en satsning för att ge nyexaminerade sjuksköterskor en bra start i arbetslivet. Du får bättre möjligheter att utvecklas i din profession och bygga upp en yrkesidentitet genom introduktion, seminariedagar och yrkeshandledning.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Den förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri, Psykiatrisk akutmottagning Kontakt
Eva Berg, Enhetschef tfn010-4350411 Jobbnummer
9504351