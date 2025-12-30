Sjuksköterska, Psykiatrimottagningen i Borlänge
2025-12-30
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du jobba på en arbetsplats med bra arbetsmiljö? Välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss! Här arbetar ett gäng mycket kompetenta sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor tillsammans med duktiga skötare, skickliga psykologer, flinka arbetsterapeuter, drivna socionomer, ett gäng toppen-terapeuter, en fantastisk rehabkoordinator, ovärderliga medicinska sekreterare, förträffliga läkare och lyhörda chefer! Och vi vill bli fler!
Psykiatrimottagningen har upptagningsområde Borlänge /Säter.
Vi söker dig som uppskattar både självständigt arbete och arbete i multiprofessionella team. Vi ser gärna att du trivs med att själv planera stora delar av din arbetsdag, att du gillar att samarbeta med kollegor och att du kan vara flexibel när det behövs. Du behöver också trivas med att jobba dagtid eftersom vi bara arbetar mån- fre och aldrig röda dagar på den här mottagningen.
Vad gör vi då på dagarna? Jo, vi arbetar som fasta vårdkontakter och har besök digitalt eller på plats. Vi bemannar telefonrådgivning, deltar i behandlingskonferenser och gör psykiatriska bedömningar. Vi kartlägger våra patienters olika behov av vård och stöd och ger injektioner till de patienter som behöver det. Ibland har vi patientmöten med vårdgrannar och myndigheter. Vi jobbar ständigt för att patienten ska vara så delaktig som möjligt i sin vård och behandling. En viktig arbetsuppgift är att ge injektioner.
Här kanske du tänker, ja ha, mer då? Fortsätt läs, det kommer mer! Hos oss finns möjlighet att utbilda sig vidare, få handledning i yrket, lära sig nytt via kurser eller av varandra på tematräffar. Du kanske vill arbeta fackligt eller tycker om att utveckla arbetsplatsen och implementera nya arbetssätt.
Legitimerad sjuksköterska
Körkort B
Meriterande:
Vidareutbilding inom psykiatri
Tidigare arbete inom psykiatri
Vi söker nu en sjuksköterska som är intresserad av psykiatri, har god samarbetsförmåga och kan ta beslut, hantera förändringar och vara flexibel. Vi lägger stor vikt vid att du vill arbeta i team och på personlig lämplighet.
Kort och gott, vi tänker så här: är du en person som tycker om att skratta och trivas på jobbet, har ett genuint intresse för psykiatri och är följsam i ditt sätt att vara för att bemöta våra patienters olika behov? Ja, då ska du söka tjänsten! Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
