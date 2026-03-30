Sjuksköterska privat vård
2026-03-30
Wellcare söker erfaren sjuksköterska i Stockholm
Om företaget:
Wellcare är en högprofilerad, helt privatfinansierad mottagning centralt i Stockholm som bedriver allmänläkarvård och hälsoundersökningar sedan 40 år tillbaka enligt en abonnemangsmodell, s.k. "concierge medicine". Vi är en liten arbetsgrupp med korta beslutsvägar, nära samarbete mellan medarbetarna och stort engagemang för våra patienter. Vårt arbetssätt präglas av familjär trygghet, kontinuitet och en hög grad av tillgänglighet, värden som våra patienter uppskattar och som vi vill fortsätta bygga vidare på.
Om rollen:
Tjänsten som mottagningssköterska kombinerar administrativa uppgifter med patientnära arbete. Rollen innebär möjligheter att både utveckla och leda det dagliga kliniska arbetet med hälsoundersökningar, provtagning, rådgivning och samtidigt arbeta administrativt.
Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet, men framför allt med ditt engagemang, din värme och förmåga att skapa tillit i både teamet och patientmötet. Vi värdesätter starkt Dina sociala förmågor och Du bör vara road av mänskliga kontakter och nyfiken på patienter Du möter i arbetet.
Arbetsuppgifter:
• Leda det dagliga arbetet på mottagningen och vara en samlande kraft i teamet.
• Ansvara för personalplanering, schemaläggning och driftsfrågor
• Följa upp produktion, kvalitet och rutiner i nära dialog med VD/medicinsk chef.
• Driva förbättrings- och utvecklingsarbete.
• Kliniskt mottagningsarbete för våra patienter.
• Genomföra hälsoundersökningar och tillhörande provtagning.
• Telefonrådgivning, vaccinationer och annan vård efter ordination.
• Ansvar för sjukvårdsrum/lab och tillhörande utrustning/förbrukningsartiklar.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet.
• Har ett intresse för att kombinera vårdarbete med administration och visst ledarskapsansvar.
• Är strukturerad, positivt grundinställd, socialt utåtriktad, lätt att samarbeta med och med ett genuint engagemang för människor.
• Ser värdet i kontinuitet och trivs i en mindre organisation där personliga relationer och samarbete är i fokus.
• Arbetar obehindrat i en arbetsmiljö till stora delar präglad av IT-stöd.
Meriterande är:
• Tidigare erfarenhet av privat sjukvård och sjukvårdsförsäkringar. Vidareutbildning.
• Vana vid journalprogrammet Webdoc, Kuralink (bokningsportal för sjukvårdsförsäkringar) samt Excel.
Anställningsvillkor:
• Veckoarbetstid heltid är 38,5 tim, mån-tors 8-16.30, fredagar 8-14.30. Dag före röd dag 8-12. Deltid kan diskuteras.
• Lediga klämdagar samt vid neddragen verksamhet runt jul/nyår utan semesteruttag.
• Fri mobiltelefon.
• Minst 30 semesterdagar/år. 5 veckors obruten sommarsemester, då mottagningen är stängd.
• Tjänstepension enligt ITP 1, Tjänstegruppliv, arbetsskadeförsäkring m.m.
Ansökan:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: sven.erik.thelander@wellcare.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Wellcare Sweden AB
