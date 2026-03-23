Sjuksköterska, primärvård fjällfilial, Vilhelmina
Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland / Sjuksköterskejobb / Vilhelmina Visa alla sjuksköterskejobb i Vilhelmina
2026-03-23
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland i Vilhelmina
, Dorotea
, Åsele
, Lycksele
, Sorsele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vilhelmina sjukstuga är en del av Region Västerbotten och drivs enligt sjukstugemodellen - en unik vårdform för glesbygd där primärvård och akutsjukvård samverkar nära. Vi tillhör Södra Lappland, Basenhet Syd, tillsammans med sjukstugorna i Åsele och Dorotea. Vi har även ett nära samarbete med sjukhusen i Lycksele, Umeå och Skellefteå samt med våra omkringliggande kommuner.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt utvecklas i din yrkesroll. På Vilhelmina sjukstuga arbetar du i en bred och varierad verksamhet där god hälsa och hållbar utveckling går hand i hand.
På sjukstugan finns akutmottagning, distriktssköterskemottagning samt äldresköterska. Här finns också ett rehabteam, MVC/BVC och kuratorer.
Till verksamheten hör även två distriktssköterskemottagningar i form av filialer, belägna i Dikanäs och Saxnäs. Vi söker nu distriktssköterska till fjällfilialerna. Välkommen in med din ansökan!
Vi söker nu en distriktssköterska till våra fjällfilialer. Som distriktssköterska vid mottagningarna i fjällområdet leder du arbetet självständigt när det gäller planering, samverkan och genomförande av omvårdnads- och HSL-insatser för de medborgare som bor och vistas i området. Du samverkar med kommunens verksamheter och med specialistkliniker inom regionen.
Arbetet kan även innebära samverkan med kommunen kring patienter inom hemsjukvården.
Vi erbjuder interna utbildningar och regelbundna arbetsplatsträffar, en strukturerad och individanpassad introduktion, flextid samt friskvårdsförmåner. Hos oss får du en trivsam arbetsplats med hög kompetens och stark teamkänsla. Du får möjlighet att arbeta brett, utvecklas i din yrkesroll och bidra till ett nära och tryggt samarbete med kollegor, sjukhus och andra sjukstugor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad distriktssköterska, alternativt legitimerad sjuksköterska. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård och/eller hemsjukvård.
Vi ser gärna att du är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att arbeta självständigt och samtidigt värdesätter samarbete med kollegor och andra vårdaktörer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökningarna hanteras fortlöpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd, Södra Lappland Kontakt
Avdelningschef Akutvårdsavd. Vilhelmina sjukstuga
Ingela Olofsson ingela.s.olofsson@regionvasterbotten.se 0761132526 Jobbnummer
9812046