Sjuksköterska Pjäsen
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland
2025-10-06
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Pjäsen
Det finns tio särskilda boenden för äldre på sex olika orter inom Region Gotland.
I centrala Visby ligger två särskilda boenden och en korttidsenhet - Fältgatan, Pjäsen - där vårt huvudsakliga uppdrag är att ge god omvårdnad och skapa en meningsfull vardag för våra boende. Arbetet planeras och genomförs utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
På Pjäsens äldreboende finns det 100 lägenheter fördelat på fyra chefsområden. Plan ett är avsett för personer med demenssjukdom medan plan två-fyra är avsett för somatisk vård. Vår vision är att man som sjuksköterska har ett patientansvar för 20 brukare och att man därutöver stödjer kollegorna vid behov.
Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett team med många olika kompetenser, så som enhetschef, undersköterskor, boendeassistenter, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Uppdraget är varierande och spännande med många nya möten och utvecklingsmöjligheter, inte minst genom kollegialt lärande. Vi värnar om vår gemensamma arbetsmiljö, hittar flexibla lösningar, provar ny teknik och är öppna för tankar, idéer och förbättringar i vår verksamhet.
Nu har några av våra sjuksköterskor gått vidare till nya spännande utmaningar inom organisationen, så vi söker tre nya sjuksköterskor till vårt team.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad för andra människor och ett omväxlande uppdrag tillsammans med kompetenta kollegor. Inom Region Gotland erbjuds alla medarbetare friskvård.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor har du förutom det patientnära arbetet med undersökningar, bedömningar, information och rådgivning även en viktig roll i samarbetet med omvårdnadspersonalen. Tillsammans med enhetschef leder du det dagliga omvårdnadsarbetet i verksamheten. Du deltar i utvecklingsarbete tillsammans med enhetschef, rehabiliteringspersonal och omvårdnadspersonal på boendet samt arbetar med kvalitetssäkring i form av de nationella kvalitetsregistren. Då arbetet är verksamhetsnära innebär det även att du har en nära och god kontakt med de boende och deras närstående.
Vi samarbetar med de andra enheterna i Visby, framförallt på helger och vid frånvaro. Det är ett samarbete vi vill fortsätta utveckla så vi blir starka tillsammans.
Du arbetar dagtid, måndag till fredag och i dagsläget var fjärde helg.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning med inriktning mot äldre och demensvård, erfarenhet av äldreomsorg eller liknande verksamhet samt att ha arbetat med kvalitetsregister så som Senior Alert, Palliativa registret och BPSD. B-körkort är önskvärt.
Som person är du prestigelös, kan arbeta såväl självständigt som i team med alla våra olika yrkeskategorier. Vidare är du öppen för kollegialt lärande och deltar aktivt med tankar och idéer till verksamhetens utveckling. Du är öppen för förändringar och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, känner dig trygg i din roll och har en helhetssyn. Du har även vilja och förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån våra mål och ekonomiska ramar. Du kommunicerar på ett klart och tydligt sätt och är trygg i det svenska språket då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, engagemang och personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, urval sker löpande!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Pjäsen Kontakt
Mona Klingvall, Enhetschef Pjäsen 0498-257086 Jobbnummer
9541034