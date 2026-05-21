Sjuksköterska Pilfinksgården, vikariat
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss. Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och ha frihet att utforma dina arbetsdagar.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Mitt i centrum i stadsdelen Råby hittar du äldreboendet Pilfinksgården. Här finns 47 lägenheter fördelat på tre våningar och sex enheter. På varje enhet finns sju respektive åtta trevliga lägenheter. Varje enhet har tillgång till två stora möblerade balkonger, den ena med utsikt mot Råby centrum och den andra med utsikt över Sinnenas trädgård, samt ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. Här bor personer med en demenssjukdom och vi erbjuder en individuellt anpassad omsorg med hjärta, integritet och valfrihet.
På Pilfinksgården arbetar två sjuksköterskor 100% dagtid. Vi jobbar i nära och i team med fysioterapeut och arbetsterapeut som finns i tjänst måndag-fredag. Sara, en av sjuksköterskorna ska arbeta som enhetschef under ett år, därav söker vi nu en vikarie för henne från augusti till 2026 augusti 2027.
Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Demensakademin.
Aktivitetsansvariga arbetar strukturerat med aktiviteter och vi har två aktivitetsansvariga som utvecklar och utför meningsfulla aktiviteter med våra boenden.
Vi har en städerska som håller rent och snyggt i våra lokaler, samt i boendes lägenheter så undersköterskorna kan koncentrera sig på vård, omsorg, sociala aktiviteter och dokumentation.
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt. I detta jobbar du nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor.
Som ny sjuksköterska hos oss deltar du i vårt digitala introduktionsprogram tillsammans med din mentor för att säkerställa att du får en tydlig introduktion med målet att snabbt komma in i arbetet och våra rutiner.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.
"Jag har alltid blivit trodd och satsad på och när man har idéer så lyssnar arbetsgivaren. " - Mårten Hedberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, StockholmPubliceringsdatum2026-05-21Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 2026-08-17 eller enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Registerkontroll: Vi gör bakgrunds och registerkontroller inför en anställning Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Sara Edström, sara.edstrom@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Läs mer om oss på www.vardaga.se
9921394