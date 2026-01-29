Sjuksköterska palliativ medicin
2026-01-29
Vid enheten för palliativ medicin erbjuder vi ett värdefullt arbete med fokus på varje enskild patients behov.
Vi strävar efter att se och utveckla det friska och ge patienten högsta möjliga livskvalitet. Du kommer att vårda patienter som är inneliggande på vårdavdelning men även patienter i deras egna hem. Vården bedrivs i nära samverkan med patienten och dennes närstående i ett multiprofessionellt team bestående av bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill ha ett arbete där du kan göra skillnad i människors liv. Vi ser gärna att du har erfarenhet och utbildning inom palliativ omvårdnad. Du är trygg i din yrkesroll och har patienten i fokus, vilket innebär att du har förmågan att se patienten som individ och dennes behov. Vidare är du positiv, flexibel, lösningsfokuserad, har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta såväl i team som självständigt. Då en del av arbetet innebär stöd och samtal, är det viktigt att du har förmåga till en ärlig, öppen och äkta kommunikation. Då vi arbetar med vård i hemmet är B-körkort ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Enheten för palliativ medicin är en del av Geriatriska kliniken och är specialiserad inom palliativ medicin. Vi har dessutom vår lasarettsanslutna hemsjukvård (LAH) där vi erbjuder specialiserad palliativ medicin i Kalmar närförort. Vården är tillgänglig dygnet runt och utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. Vi välkomnar studenter, undersköterskeelever och läkare under utbildning. Vi säkerställer hög kompetens genom internutbildning, kontinuerlig professionell handledning och dagliga reflektionstillfällen. Aktuella forskningsresultat införlivas tidigt i vården.
Välkommen till en arbetsgrupp som stöttar och hjälper varandra och har alltid nära till skratt. Vi arbetar med livet i fokus.
Geriatriska kliniken erbjuder slutenvård, hemsjukvård och poliklinisk verksamhet. Vi strävar efter att se och utveckla det friska hos de mest sjuka, erbjuda ett geriatriskt eller ett palliativt team till de som behöver det, leda och utveckla den geriatriska och den palliativa medicinens innehåll och omfattning och särskilt prioritera de patienter som har störst behov.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
