Sjuksköterska, Ortopedmottagningen Mora
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-01-29
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ortopedmottagningen på Mora lasarett är en liten specialistmottagning i trevliga nybyggda lokaler. Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt och omväxlande arbete.
Arbetsgruppen är liten och vi är samlokaliserade med urolog och kirurgmottagningen och har ett nära samarbete mellan personalgrupperna. Ortopedmottagningen har en god tillgänglighet och hög produktion med drygt 8000 läkarbesök per år. Vi handlägger patienter i alla åldrar och tack vare geografiskt läge även en del turister under både vinter som sommar. Mottagningsverksamheten bedrivs måndag - fredag.
Sjuksköterska, Ortopedmottagningen MoraPubliceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som uppskattar varierande arbetsuppgifter och arbetstempo.
Arbetet som sjuksköterska på mottagningen innebär ett utvecklande arbete där arbetsuppgifterna varierar mellan att assistera läkarmottagning, polikliniska operationer, sjuksköterskemottagning ( såromläggningar, gipsmottagning ) , telefonrådgivning i teleq. och övrigt administrativt arbete. Nära samarbete med olika professioner.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad legitimerad sjuksköterska
Några års arbetslivserfarenhet
Meriterande:
Ortopedisk erfarenhet
Kunskap / erfarenhet av IT-system: Take Care, cosmic och TeleqDina personliga egenskaper
Du är flexibel, ansvarsfull och har god förmåga att arbeta självständigt och i team. Viktigt att kunna ha flera bolla i luften samtidigt då ingen dag är den andra lik. Du uppskattar att arbeta med andra yrkeskategorier och instanser. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Ann-Charlotte Haglind 0250-493372 Jobbnummer
9710710