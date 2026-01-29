Sjuksköterska, Ortopedmottagningen Mora

Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Mora
2026-01-29


Visa alla sjuksköterskejobb i Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen, Leksand eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Region Dalarna i Mora, Orsa, Rättvik, Älvdalen, Leksand eller i hela Sverige

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Ortopedmottagningen på Mora lasarett är en liten specialistmottagning i trevliga nybyggda lokaler. Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett stimulerande, självständigt och omväxlande arbete.
Arbetsgruppen är liten och vi är samlokaliserade med urolog och kirurgmottagningen och har ett nära samarbete mellan personalgrupperna. Ortopedmottagningen har en god tillgänglighet och hög produktion med drygt 8000 läkarbesök per år. Vi handlägger patienter i alla åldrar och tack vare geografiskt läge även en del turister under både vinter som sommar. Mottagningsverksamheten bedrivs måndag - fredag.

Sjuksköterska, Ortopedmottagningen Mora

Publiceringsdatum
2026-01-29

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som uppskattar varierande arbetsuppgifter och arbetstempo.
Arbetet som sjuksköterska på mottagningen innebär ett utvecklande arbete där arbetsuppgifterna varierar mellan att assistera läkarmottagning, polikliniska operationer, sjuksköterskemottagning ( såromläggningar, gipsmottagning ) , telefonrådgivning i teleq. och övrigt administrativt arbete. Nära samarbete med olika professioner.

Övrig information

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad legitimerad sjuksköterska
Några års arbetslivserfarenhet

Meriterande:
Ortopedisk erfarenhet
Kunskap / erfarenhet av IT-system: Take Care, cosmic och Teleq

Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, ansvarsfull och har god förmåga att arbeta självständigt och i team. Viktigt att kunna ha flera bolla i luften samtidigt då ingen dag är den andra lik. Du uppskattar att arbeta med andra yrkeskategorier och instanser. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:097".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Dalarna (org.nr 232100-0180)

Arbetsplats
Region Dalarna

Kontakt
Rekryterande chef
Ann-Charlotte Haglind
0250-493372

Jobbnummer
9710710

Prenumerera på jobb från Region Dalarna

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Region Dalarna: