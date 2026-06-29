Sjuksköterska Ortopedkliniken
Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Oskarshamn Visa alla sjuksköterskejobb i Oskarshamn
2026-06-29
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, Mönsterås
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Ortopedkliniken bedriver elektiv proteskirurgi, främst höft- och knäplastiker på absolut högsta nivå.
Vår verksamhet bygger på tydliga, standardiserade processer och kunnig personal med patienten i centrum.
Du arbetar i team med undersköterska och har ett tätt samarbete med överläkare och sjukgymnaster. Du kommer främst att jobba med pre- och postoperativ omvårdnad.
Avdelningen har öppet måndag-fredag och håller stängt alla storhelger samt vecka 29-32.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska.
Du har ett positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus. Du är ansvarstagande och lyhörd för vårdtagarnas behov med ett gott bemötande och känner en självklar respekt för andra människor.
Viktiga personliga egenskaper som vi värdesätter är att kunna arbeta självständigt och vara flexibel, men också ha god samarbetsförmåga. Vi förväntar oss att du aktivt deltar i klinikens verksamhetsutveckling, tar ett eget ansvar och tillsammans med oss arbetar mot våra gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av arbete på vårdavdelning är meriterande men inget krav.
Introduktion kommer individanpassas utifrån tidigare erfarenhet.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer kan ske innan ansökningstidens utgång.
Din framtida arbetsplats
På Ortopedkliniken Oskarshamn är vi cirka 35 medarbetare.
Vår klinik har under flera år legat bland de bästa i Sverige beträffande patientnöjdhet och 2025 utnämndes avdelningen till Sveriges nöjdaste patienter i Nationella patientenkäten. Vi är mycket stolta över våra fina resultat och omdömen från våra patienter. Vi jobbar målmedvetet med att ständigt förbättra kvaliteten i våra processer och har alltid våra kunder i centrum. Detta gör också att en stor del av våra patienter kommer till oss även från andra län.
Oskarshamns sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län och har drygt 400 medarbetare. Sjukhuset är ett litet sjukhus med snabba beslutsvägar och nära kontakter mellan enheterna. Här finns bland annat medicinsk specialistvård, röntgen, planerad kirurgi och ortopedi. Sjukhuset ligger nära Oskarshamns centrum och nära till skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Rösvägen 1 (visa karta
)
593 30 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns sjukhus Kontakt
Avdelningschef
Annette Johansson annette.johansson@regionkalmar.se 010-3582811 Jobbnummer
9983310