Sjuksköterska ortopedi

2026-01-13
Vi välkomnar en ny sjuksköterska till vår härliga avdelning! Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din egen takt, med stöd från både läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Vi lär av varandra och växer tillsammans i våra yrkesroller.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga pre- och postoperativa vården av våra patienter. Du får också möjlighet att bredda din kompetens inom internmedicin, utöver vårt kärnområde ortopedi, eftersom många av våra patienter även har internmedicinska åkommor. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och erbjuder en introduktion som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter. Hos oss är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra både arbetsmetoder och verksamheten på avdelningen. Du blir en viktig del av vårt team som tillsammans skapar ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för sexton vårdplatser och arbetar i tre vårdlag.
Om dig
Vi söker dig som vill utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du trivs med att arbeta i team och vill bidra till en god arbetsmiljö där vi alla känner arbetsglädje. För att trivas hos oss tror vi att du har ett stort engagemang för både det patientnära arbetet och utvecklingen av verksamheten. Det är självklart för dig att alltid bemöta patienter, närstående och kollegor på ett respektfullt sätt. I din roll är det viktigt att du känner till våra värderingar och arbetar tillsammans med oss för att leva upp till dem. Du som söker är legitimerad sjuksköterska, och vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som är nyexaminerad! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra mer om dig - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
På ortopedkliniken trivs våra medarbetare, vilket märks genom en hög motivation som gör att alla känner sig delaktiga i arbetet. Vi har ett starkt ledarskap och tillräckliga resurser för att bedriva en professionell verksamhet. Samtidigt har vi ett välfungerande samarbete med operationsplaneringen, radiologiska kliniken och samrehab. Inom kliniken finns också goda utvecklingsmöjligheter för just din roll. Ortopedkliniken i Västervik erbjuder ett nästan komplett utbud av akut och elektiv ortopedisk sjukvård och har ett länsövergripande ansvar för axelkirurgi. Kliniken består av en vårdavdelning och en mottagningsverksamhet, och här arbetar cirka 60 medarbetare.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Ersättning
