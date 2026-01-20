Sjuksköterska, Ortopedavdelningen, Skellefteå
2026-01-20
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ortopedavdelningen i Skellefteå har 16 vårdplatser och vi arbetar tvärprofessionellt i omvårdnads- och medicinska vårdteam runt patienten som är mellan 18 och 100+ år. Vi har varierande arbetsuppgifter och är en vårdavdelning som har en planerad och en akut verksamhet året runt. Vi har ett stort patientflöde, vilket innebär att patienterna vårdas både kortare och längre tid.
Vi är en trivsam arbetsgrupp där vi bryr oss om varandra med ett öppet klimat mellan kollegor och chefer. Vi jobbar i team med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, undersköterskor och sjuksköterskor. En arbetsplats där vi ständigt arbetar med att förbättra och bibehålla en god arbetsmiljö. Vi har ett strukturerat arbete med rutiner där alla vet vad de skall göra eller kan ta stöd av de rutiner som är skrivna. Samtidigt finns det en öppenhet för att prova nya vägar. Hos oss får du öva på att ta egna beslut, vilket ger dig stora möjligheter till att utveckla din yrkesroll samt personlig utveckling,
Vi erbjuder schema enligt arbetstidsmodellen önskeschema med rotationstjänstgöring, vi siktar på att jobba 3 av 9 helger. Vi arbetar nu med en ny strukturerad inskolning, vilket ger dig den bästa möjliga start som sjuksköterska på ortopeden. Vi anpassar inskolningens längd efter dina kunskaper och önskemål. Efter inskolning kommer du att tilldelas en mentor.
Du kommer att ha möjlighet att gå vår egen ortopediutbildning samt internutbildningar på kliniken och introduktionsåret för nyutbildade sjuksköterskor.
Låter detta intressant så ser vi fram emot att träffa dig för att berätta mer om vår verksamhet och även för att vi ska få veta mer om dig.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du arbetar nära patienten och i arbetet ingår att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Vi arbetar i snabba vårdkedjor där mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation. Som sjuksköterska hos oss utför du sjuksköterskeuppgifter för en akutvårdsavdelning som till exempel medicinhantering, medicinteknisk utrustning, patient- och anhörigsamtal samt planering.
På avdelningen kommer du få möjlighet att lära dig en mycket inom ortopedi med traumavård, frakturkirurgi samt ta hand om akuta sjukdomar. Hos oss vårdar vi en stor variation av patienter där vi behandlar mer än bara frakturen. Detta gör att du som sjuksköterska får en otrolig bredd gällande all typ av vård och sjukdomar.
Här är det din och dina kollegors kunskap och engagemang som skapar förutsättningar för god omvårdnad med Patienten i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en nyfiken och engagerad kollega, som bidrar med kunskap och glädje. Du känner ansvar för patientens välmående och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du är legitimerad sjuksköterska med ett intresse för Ortopedi och akutsjukvård. Du ser fram emot en stor variation av patienter, en bredd av arbetsuppgifter och omväxlande intensitet. Du gillar att samarbeta med olika människor i olika yrkeskategorier och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö genom din kunskap och ditt kunnande.
Tillsammans kan vi göra underverk!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
