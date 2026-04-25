Sjuksköterska öron, näsa hals
2026-04-25
Är du intresserad av området öron näsa hals och vill jobba ihop med ett härligt gäng?
Här finns möjligheten för dig att arbeta som sjuksköterska med bland annat telefonrådgivning och assistans vid mindre operationer på mottagning. Sjuksköterskegruppen har även fördelade ansvarsområden exempelvis samordnare, kontaktsjuksköterska för cancerpatienter och operationsplanering. På kliniken finns en omfattande sköterskemottagning där vi utför sömnutredningar och utprovning av CPAP (nattlig övertrycksventilation). Arbetstiden är förlagd måndag till fredag. Då denna tjänst är ett vikariat på 80 % så kommer du vara ledig en dag per vecka.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagnings-arbete samt Cosmic.
Som person är du positiv och strukturerad, har en personlig mognad och en vilja att samarbeta för att skapa bästa resultat för patienten. Hos oss behöver du kunna arbeta både självständigt och i grupp och ha en god kommunikativ förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer och tillsättning sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Kliniken utgörs av öron, näs- och hals-mottagningen, logopedmottagningen och hörselvården. Vi är ca 60 medarbetare som arbetar tillsammans. Kliniken har mottagningsverksamhet i moderna och välutrustade lokaler, egna slutenvårdsplatser på samvårdsavdelning 39 och operationsresurser på centraloperation.
På mottagningen handläggs bl a infektionssjukdomar i öron- näsa och halsområdet, cancer och godartade tumörer, neurologiska sjukdomar, trauman och nattliga andningsuppehåll. Även utredning av hörselnedsättning sker på mottagningen i samarbete med hörselvården. Vi bedriver också omfattande dagkirurgisk verksamhet i form av hudoperationer.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
