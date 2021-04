Sjuksköterska/operationssjuksköterska till Pre-&postop vård och - Region Östergötland - Sjuksköterskejobb i Linköping

Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping2021-04-06På ögonkliniken möter vi patienter med i stort sett alla typer av ögonsjukdomar som vi diagnostiserar och behandlar vid kliniken. Vi bedriver så väl öppenvård som slutenvård och består av mottagningar, operationsavdelningar, vårdplatser på annan klinik, samt syncentral. Vi ger länssjukvård till invånarna i centrala och västra länsdelarna inom Östergötland, och högspecialiserad vård till patienter från Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Vår verksamhet är i ständig utveckling och tillsammans driver och utvecklar vi klinikövergripande uppdrag som stärker vårt mål - att ge ögonsjukvård av hög klass.Operationsavdelningen i Linköping är en del av ögonkliniken. Här utförs specialiserad och högspecialiserad ögonkirurgi både i narkos och i lokal anestesi. Vi utför kataraktkirurgi, glaskropps- och näthinnekirurgi, hornhinnetransplantationer, trycksänkande operationer vid glaukom, skelningsoperationer samt extraokulära operationer. Till vår operationsavdelning så har vi vår pre- och postoperativa vårdavdelning och de flesta av våra nyopererade patienter kan gå hem samma dag. Vi söker nu operationssjuksköterska/sjuksköterska med intresse för ögon och operation. Vår verksamhet utvecklas och för att trygga framtida vårdbehov för våra patienter ser vi att vi behöver anpassa vårt arbetssätt därefter och söker dig med engagemang och drivkraft att vilja vara med och påverka."Det bästa och det roligaste med det här jobbet är att man får lösa mycket av sina arbetsuppgifter efterhand, man måste kunna arbeta flexibelt och förstå att ibland blir det inte riktigt som man tänkt eller planerat för dagen. Här hjälps man åt med arbetsuppgifterna, och man behöver kunna jobba tillsammans i ett team." operationssjuksköterska på ögonkliniken, Sofie Bjertoft Andersson2021-04-06Som ny hos oss får du en individuell introduktion där du får goda möjligheter till vidareutveckling och variation. Vi ser att du kommer kunna arbeta i hela flödet, mellan pre- och postoperativa avdelningen och operation där ditt intresse och kompetens och verksamhetens behov styr din utveckling och ansvarsområden. Som operationssjuksköterska är du en viktig länk i det kirurgiska teamet runt patienten. Du samordnar och leder arbetet i operationssalen, arbetar preventivt och hälsomedvetet samt tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet genom operationen. I operationssalen arbetar du i team med narkosläkare, narkossjuksköterska, undersköterskor, operationssjuksköterskor och ögonkirurger. Den dagkirurgiska vården bedrivs från pre- och postoperativa avdelningen och de flesta av våra nyopererade patienter kan gå hem samma dag efter några timmars övervakning. Vi har ett nära samarbete med operations- och narkospersonal och patienterna kommer upp till pre- och postoperativa avdelningen direkt efter operationen.Du är antingen specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård, ögonspecialistsjuksköterska/sjuksköterska med intresse för ögon och operation. Då du ska kommunicera med patienter, anhöriga, kollegor och i vissa fall myndigheter är det ett krav att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.Vi ser att du gillar att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer framåt. Du arbetar bra med andra människor, relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vår verksamhet utvecklas och måste ständigt anpassas efter rådande omständigheter där vi ytterst arbetar för tryggheten för våra patienter. Detta ställer krav på oss och dig att kunna anpassa vårt arbete därefter, kunna ändra sitt förhållningssätt och synsätt och se möjligheter i förändringar. Ibland måste du kunna fatta snabba beslut vilket kräver att du klarar av att göra prioriteringar och agerar utifrån dessa, därmed anpassa dig till ändrade omständigheter och se detta som en möjlighet.Anställning och informationAnställningen är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Almir Imsirovic, Almir.Imsirovic@regionostergotland.se Sektionsledare Solveig Alfvin Svensson, 010-103 23 35, solveig.alfvin.svensson@regionostergotland.se Facklig företrädare för Vårdförbundet är Sofie Bjertoft Andersson, sofie.bjertoft.andersson@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 2 maj 2021. Sista ansökningsdag är den 2 maj 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210560.