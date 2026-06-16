Sjuksköterska/operationsplanerare till operation 2
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-06-16
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, Svenljunga
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Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Om vår lediga tjänst
Vi erbjuder dig, som allmänsjuksköterska hos oss på operationsenhet 2, ett ansvarsfullt och stimulerande arbete. Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård arbetar aktivt med kvalitets- och verksamhetsutveckling där vi gärna ser att du vill vara med och bidra med egna tankar och idéer.
Som operationsplanerare ansvarar du för att planera, samordna och optimera operationsprogrammet i nära samarbete med läkare och operationspersonal. Rollen innebär att balansera tillgängliga resurser med patienternas behov, med fokus på god vårdkvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.
Du har ett helikopterperspektiv över verksamheten samtidigt som du arbetar operativt i det dagliga planeringsarbetet. Rollen kräver god förmåga att fatta beslut, prioritera och snabbt anpassa planeringen utifrån förändrade förutsättningar.
Rollen som operationsplanerare kombineras med arbete som sjuksköterska på avdelningen. Du möter våra patienter på operationsdagen och hjälper till med förberedelser inför operation. När operationen är klar tar du ansvar för patientens övervakning och hemgång. Arbetet kräver ett tätt samarbete med övriga yrkesprofessioner i teamet runt patienten.
Arbetstiden är förlagt till dagtid måndag till fredag och hos oss får du en introduktion som anpassas efter dina behov.
Om oss på operationsenhet 2
Operation 2 i Borås är en modern och välutrustad avdelning med 4 operationssalar. Avdelningen bedriver till största del planerad operationssjukvård inom specialiteterna gynekologi, öron-näsa-hals samt kirurgi. Många barn opereras på enheten. På avdelningen arbetar ca 35 personer.
Om oss på VO anestesi, operation och intensivvård
SÄS gör ca 13 000 operationer per år och har en stor bredd på verksamheten. Allt fler ingrepp görs inom den dagkirurgiska verksamheten. En annan del av verksamheten som stadigt ökar är sövning i samband med röntgenologiska och endoskopiska ingrepp, detta tillsammans med akuta larm och transporter mellan sjukhus är aktiviteter som påverkar planeringen av verksamhet på våra operationsenheter. Verksamhetsområdet bedriver akut och planerad verksamhet och består av en intensivvårdsavdelning, två operationsavdelningar, två postoperativa avdelningar, en smärtenhet och en endoskopisk enhet.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Du som söker tjänsten har svensk legitimation som sjuksköterska med några års yrkeserfarenhet och trivs med att arbeta i ett högt tempo och hantera flera uppgifter parallellt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där vi söker dig med god samarbetsförmåga, gott bemötande och flexibilitet. Vi värdesätter också att du har ett patientfokuserat arbetssätt och förmåga att arbeta självständigt. För oss är det viktigt att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och en positiv inställning till utvecklingsarbete. Erfarenhet från operationssjukvård och operationsplanering är meriterande.
Läser du sista terminen på sjuksköterskeprogrammet eller har mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet hänvisas du att söka till vår introduktion.Läs mer om SÄS introduktion för dig som nyexaminerad sjuksköterska här.
Bifoga yrkeslegitimation med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO anestesi, operation och intensivvård Kontakt
Tommy Davidsson, Vårdförbundet 033-6165353 Jobbnummer
9965096