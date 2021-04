Sjuksköterska/operationskoordinator handkirurgmottagningen - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-04-06Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgiMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetInom verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi undersöker, behandlar, opererar och vårdar vi patienter med sjukdomar, skador och smärtor i rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi. Huvudinriktningen är högspecialiserad vård inom: handkirurgi, fraktur-, protes-, skulder-knä-, fot- och ryggkirurgi, men vi bedriver även basortopedi.Handkirurgmottagningen är navet för sektionen handkirurgi. Mottagningens öppettider är f.n. helgfri måndag till torsdag kl. 08:00 - 17:00 samt helgfri fredag kl. 08:00 - 14:00.Ditt uppdragSom sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta tvärprofessionellt och i nära samarbete med sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för operationskoordinering av akuta och planerade operationer. Du träffar även barn med handkirurgiska problem i vår verksamhet. Eftersom Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus med uppdrag att bedriva sjukvård och forskning får du också möjligheten att vara med och utveckla vården för våra patienter.Att vara sjuksköterska på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir också en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Här kan du räkna med ett varierande arbete med utmanade arbetsuppgifter. Hos oss får du en individanpassad introduktion och du har tillgång till vårt Friskhus som har ett välutrustat gym med generösa öppettider och en mängd olika träningsgrupper, allt ifrån yoga till danspass.2021-04-06Du är legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet av kvalificerad vård, särskilt viktigt är erfarenhet inom kirurgisk vård. Det är önskvärt att du tidigare har arbetat på mottagning, gärna med akut verksamhet och operationskoordinering. God datavana är en förutsättning för arbetet.Din kompetensDu sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Detta visar sig inte bara i din höga arbetsmoral utan också i ditt orädda och målmedvetna sätt. Du behöver ha förmågan till att kunna prioritera dina arbetsuppgifter och klara av perioder med hög arbetsbelastning. Du är dessutom en engagerad och glad kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Har du detta kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vi erbjuderVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid som operationskoordinator Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och tillsättning sker löpande.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Barbro Odhner, 018-611 54 37Fackklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vi tipsar dig om att inte vänta med att skicka din ansökan till oss.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ö.k. -Sista dag att ansöka är 2021-04-30REGION UPPSALA5674092