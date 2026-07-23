Sjuksköterska ÖNH-mottagning
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-07-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Om företaget
Capio Lundby Specialistsjukhus ligger på Wieselgrensplatsen i Göteborg, med goda kommunikationer och nära till stadens kärna. Vi är ett modernt och personligt specialistsjukhus som bedriver planerad vård inom bland annat öron-näsa-hals, ögon, psykiatri, medicin, kirurgi, njurmedicin och dagkirurgi – inom ramen för vårdavtal med Västra Götalandsregionen.
Här arbetar omkring 220 medarbetare i en platt organisation där vi stöttar varandra och har nära till beslutsfattande. Vår kultur präglas av delaktighet, tillit och ett tydligt fokus på kvalitet, kontinuitet och gott bemötande. Patienterna ger oss höga betyg i våra återkommande enkäter – något vi är stolta över och måna om att bevara. Som en del av Capio jobbar vi i en decentraliserad struktur där besluten tas nära verksamheten – nära dig och nära patienten.
Om enheten
Öron-näsa-halsenheten på Capio Lundby Specialistsjukhus är en mångfacetterad enhet som bedriver en nära och lättillgänglig vård med fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Vi utreder vuxna och barn med sjukdomar och besvär inom specialistområdet öron-näsa-hals. Förutom läkarmottagning och sjuksköterskemottagning har vi en poliklinisk operationssal, där vi utför mindre ingrepp i lokalbedövning.
Vi är ett fint gäng som trivs att arbeta tillsammans. Vi arbetar i team som består av specialistläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, audionomer samt medicinska sekreterare. Totalt är vi runt 27 härliga medarbetare på enheten. Vi arbetar dagtid, måndag-fredag.
Läs gärna mer om vår verksamhet på: Öron-,näs-halsenheten - Capio Lundby Specialistsjukhus | Capio
Din roll
Som sjuksköterska på Öron-näsa-halsenheten har du ett roligt och varierande arbete, där du träffar patienter i alla åldrar. Kollegorna på mottagningen har ett nära samarbete där alla gemensamt tar ansvar för dagens arbete. Vi arbetar tätt tillsammans mellan yrkesgrupperna och hjälper alltid varandra när det behövs.
Som sjuksköterska arbetar du bland annat med:
Att arbeta i team med läkaren vid mottagningsbesök.
Att assistera läkaren vid polikliniska operationer.
Att ansvara för egen sjuksköterskemottagning med bl. a. rhinomanometri, pricktest, såromläggningar, suturtagningar.
Telefonrådgivning och 1177.
Egna ansvarsområden.
Hos oss pågår ett ständigt kvalitets- och förbättringsarbete där alla uppmuntras att komma med kreativa lösningar och förslag. Vi arbetar med våra processer och kan med lätthet diskutera sakfrågor för att föra vården och enheten framåt. Vårt fokus är alltid att patienten ska få så bra vård som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse av öron-näsa-hals vård. Erfarenhet inom öron-näsa-hals och att arbeta med barn är meriterande.
Som person är du engagerad och intresserad av att driva vården för våra patienter framåt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patienten i fokus.
Vi har ett högt patientflöde och arbetar tätt i teamet. Därav värderas personliga egenskaper såsom god laganda, positiv inställning och självständighet högt.
Ansökan
Kontakt och intervjuer kommer att ske tidigast v 32 pga semester.
Vi tillämpar provanställning.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-07-06
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011811-2112678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Wieselgrensplatsen 2A (visa karta
)
417 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10009796