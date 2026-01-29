Sjuksköterska, Omtanken Kviberg vårdcentral
Omtanken Västerleden Vård AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-01-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Västerleden Vård AB i Göteborg
, Mölndal
, Åmål
eller i hela Sverige
Vi söker sjuksköterska till teamet på Omtanken Kviberg vårdcentral
På Omtanken Kviberg hittar du ett engagerat team som tillsammans driver och utvecklar vår vårdcentral, BVC och Ungas Psykiska Hälsa-mottagning. Vårdcentralen ligger i fräscha lokaler i ett av Kvibergs nyaste bostadsområden.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Nu söker vi dig som är sjuksköterska för att komplettera vårt team. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar där du som medarbetare har möjlighet att utveckla och påverka ditt eget arbete.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården, bl.a. telefonrådgivning, mottagningsarbete, arbete på labb och hembesök.
Du kommer att arbeta både självständigt och i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet av arbete inom primärvård.
Vi tror att du är en engagerad person som har en vilja att utveckla dig själv och vår verksamhet. Du känner dig trygg och trivs i din yrkesroll och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande både gentemot kollegor som patienter och dess anhöriga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning Arbetstid: Helgfria vardagar mellan 07:00-17:00 Tillträde: Snarast Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker tjänsten låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Omtanken - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, Seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7131508-1814555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omtanken Västerleden Vård AB
(org.nr 556717-9980), https://omtanken.teamtailor.com
Anna Branzells Gata (visa karta
)
415 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Omtanken Jobbnummer
9712518