Sjuksköterska Olofström
Randstad AB / Sjuksköterskejobb / Olofström Visa alla sjuksköterskejobb i Olofström
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Är du en legitimerad sjuksköterska som trivs med att arbeta hälsofrämjande och förebyggande? Vi söker nu en konsult för ett spännande uppdrag hos en välrenommerad aktör inom företagshälsovård, med placering ute hos en av deras kunder i Olofström.
Om uppdraget
Som konsult på detta uppdrag blir du en viktig del av kundens hälsoarbete på plats. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö genom medicinska kontroller och rådgivning.
Omfattning: 4 dagar/vecka.
Period: September - oktober, med mycket goda möjligheter till förlängning.
Ansvarsområden
Medicinska kontroller vid nyanställningar.
Lagstadgade kontroller kopplat till bullerexponering, skiftarbete och allergiframkallande ämnen.
Hörselundersökningar.
Mottagningsarbete och rådgivning till kundens anställda.
Välkommen med din ansökan redan idag – urval sker löpande.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för arbetsmiljö och hälsa.
Erfarenhet av liknande arbete inom företagshälsovård (meriterande).
Vana vid att utföra medicinska kontroller och hörseltester.
Förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med läkare.
Ett professionellt och förtroendeingivande bemötande.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/7f1031c1-a3d7-462c-869d-a5363476f453
Vällaregatan 30 (visa karta
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293 38 OLOFSTRÖM Arbetsplats
Randstad Kontakt
Jainaba Jagne jainaba.jagne@randstad.se +4612345678 Jobbnummer
9975861