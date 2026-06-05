Sjuksköterska/Ögonsjuksköterska
Norrköpings ögonklinik AB / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-06-05
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Heltid/deltid
Är du utbildad ögonsjuksköterska eller sjuksköterska och intresserad av att arbeta med professionella kollegor som vill göra skillnad för patienterna så kan det vara dig vi söker när vi nu utökar vår personalgrupp.
Norrköpings Ögonklinik arbetar på uppdrag av Region Östergötland inom Vårdval ögon och bedriver sedan 2022 en stor mottagnings- och operationsverksamhet i Vilbergen Centrum. Vi har nya trevliga lokaler och en fast personalstyrka med mycket hög kompetens inom alla delar av ögonspecialiteten. Idag har vi 28 kompetenta och erfarna undersköterskor, ögonsjuksköterskor, optiker, administratörer och ögonläkare. Vi är experter på glaukom, näthinnans sjukdomar, diabetes och inte minst gråstarrskirurgi. Vi värdesätter trygghet, expertis och tydlighet för våra patienter, har stort fokus på tillgänglighet och kontinuitet och prioriterar alltid ett proffsigt, genuint och personligt bemötande med fullt fokus på patienternas intressen och behov.Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på din kompetens och intresse, som sjuksköterska/ögonsjuksköterska arbetar du omväxlat och med kollegor nära till hands.
På operationssal assisterar du som ögonsjuksköterska läkaren vid olika operationer bland annat gråstarrsoperationer och har ansvar för hantering av instrument, apparatur samt sterilitet.
På mottagningen förbereder du som sjuksköterska/ögonsjuksköterska patienter inför läkarbesök och har egna självständiga mottagningar, till exempel fotografering av ögonbotten och synfältsundersökningar. Kvalifikationer
Krav: Legitimerad sjuksköterska inom hälso- och sjukvård.
Är du utbildad ögonsjuksköterska är detta positivt men inte något krav, vi lär dig det du behöver kunna om du är rätt person!
Vi värdesätter ett bra teamarbete kring patienten och det är därför viktigt för oss att du har god samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt, är flexibel och gärna hugger i och arbetar för patientens bästa tillsammans med dina kollegor. Vi söker dig som värnar om att ge ett professionellt och personligt bemötande och som upprätthåller hög kvalitet i patientarbetet även i ett högt tempo. Du har goda kunskaper i svenska språket och formulerar dig väl i både tal och skrift.
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
E-post: ansok@norrkopingsogonklinik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings ögonklinik AB
(org.nr 559275-7826)
Urbergsgatan 90 (visa karta
)
603 56 NORRKÖPING Kontakt
Verksamhetschef
Magnus Lihagen magnus.lihagen@norrkopingsogonklinik.se 0721421719 Jobbnummer
9949034