Sjuksköterska/ögonsjuksköterska
Ögonmottagningen, Eksjö
Då en av våra kollegor går i pension söker vi nu dig som är legitimerad sjuksköterska eller ögonsjuksköterska och vill bli en av oss på ögonmottagningen i Eksjö. Hos oss väntar ett omväxlande arbete, härlig gemenskap och möjlighet att utvecklas inom flera specialistområden. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska/ögonsjuksköterska
Arbetsuppgifterna omfattar både självständiga patientbesök och samarbete i team. På ögonmottagningen bedrivs verksamhet inom bland annat katarakt, glaukom, retina, diabetes, barn samt operationsverksamhet, och du kommer att arbeta inom flera av dessa områden. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag. Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Höglandssjukhuset i Eksjö är ett av tre sjukhus i Region Jönköpings län. Här bedrivs planerad och akut specialistvård dygnet runt. Inom upptagningsområdet bor cirka 110 000 personer. Ögonmottagningen på Höglandssjukhuset i Eksjö består av cirka 25 medarbetare inom olika yrkesgrupper. Vi är en liten mottagning med god gemenskap och värdesätter varandras kunskap och erfarenheter.
Du är legitimerad sjuksköterska med intresse för ögonsjukvård. Är du utbildad ögonsjuksköterska, gärna med erfarenhet, ser vi det som meriterande. Hos oss uppskattar vi medarbetare som tar ansvar för sina uppgifter och omfamnar dem med entusiasm. I vårt team välkomnar vi initiativ och innovation och tycker det är viktigt att du vågar agera efter din egen övertygelse. Det är också viktigt att du kan anpassa dig när omständigheter förändras.
Andra egenskaper som vi värdesätter högt är förmågan att kommunicera effektivt, fatta välgrundade beslut och vara villig att stödja och hjälpa andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss är alla medarbetare lika viktiga. Du blir en del av ett härligt gäng med god gemenskap. Här delar vi med oss av våra kunskaper och hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Susanne Svensson Kauppinen, susanne.svensson.kauppinen@rjl.se
, 010-224 74 63. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 8 februari. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess. (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
