Sjuksköterska njurenheten
2025-09-25
Är du sjuksköterska och vill vidga dina vyer och arbeta med personcentrerad vård inom flera olika
specialiteter är du välkommen till oss.
På vårdavdelning 14 finns 18 vårdplatser där njurpatienter är den största gruppen, utöver denna patientkategori vårdas patienter inom reumatologi och diabetes/endokrinologi. I din roll som sjuksköterska är du ansvarig för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. Du samarbetar kring patienten tillsammans med kompetenta medarbetare inom olika yrkeskategorier med målsättning att ge en god och säker vård. På njurenheten ingår du i ett team med arbetsglädje och med patienten i fokus. Förutom sjuksköterskor består teamet av läkare, undersköterskor och medicinska sekreterare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist. Se filmen om hur det är att arbeta på njurenheten.
Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och möjlighet till bred kompetens i form av intern/externutbildning och rotation inom njurenheten vilket kan innebära arbete på dialys, avdelning eller mottagning. Det är viktigt med ett aktivt arbete för att behålla vårt goda samarbete inom njursjukvården vilket är en framgångsfaktor för organisationen.
Tjänsten omfattar arbete dag, kväll och natt.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Arbetet fordrar såväl självständighet som ansvarskänsla och samarbetsförmåga. Ett stort engagemang och ständigt lärande gör att du vill vara med och utveckla framtidens njursjukvård.
Vi söker dig som är positiv, flexibel och strukturerad och som har intresse av våra patientgrupper och det är viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter!
Din framtida arbetsplats
Njurenheten består av en vårdavdelning, njurmottagning samt dialysenhet. Njurmottagningen behandlar ca 800 patienter främst med diagnoserna njursvikt och njurtransplantation. Dialysenheten har idag drygt hundra patienter som får sin dialysbehandling genom påsdialys eller bloddialys. Många av våra patienter sköter sin behandling själva, så kallad självdialys. Bloddialysen har verksamhet i Kalmar och Oskarshamn.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Christina Polhage, avdelningschef 010-3589960 Jobbnummer
9526053