Sjuksköterska, Neurologavdelningen, Umeå
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-10-31
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vid Neuro- huvud- hals centrum (NHHC) arbetar idag cirka 650 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystem, hjärna, öron, näsa, hals och käkkirurgi. Underlaget för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad vård för norra Sverige.
Vi söker nu en ny kollega till Neurologavdelningen.
På neurologavdelningen har vi både planerad och akut verksamhet där patienten alltid står i fokus. Vi har ett stort patientflöde vilket innebär patienter med korta vårdtider. Patienterna får en högkvalitativ vård i en utvecklande organisation. Neurologavdelningen är en akut utredning och behandlingsavdelning. Vi har två vårdlag på 12 vårdplatser. Här vårdas patienter med olika neurologiska sjukdomar ex. Parkinson, Epilepsi, Motorneuronsjukdomar.
Hos oss får du möjlighet att utveckla din medicinska kompetens och arbeta med avancerade behandlingar i en organisation som ständigt strävar efter förbättring.
Välkommen till ett engagerat team där kvalitet, utveckling och samarbete står i fokus!
Vi tillämpar saldomodell (modell 3). Modellen fokuserar på hög delaktighet i schemaläggning utifrån verksamhetens behov (dag, kväll, natt, helg ingår) och cirka 20 % högre ekonomisk ersättning av obekväm arbetstid än centrala kollektivavtal.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Dina arbetsuppgifter är varierade då patientgrupperna är växlande. En viktig del av arbetet är att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och vara flexibel i tanke såväl som handling. Du trivs även i ett tidvis högt tempo. Tillsammans med övriga i teamet (läkare, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator) ska du, liksom vi andra, medverka till en god arbetsmiljö där vi alla trivs.
Anställningen är ett vikariat t.o.m 260930 men med goda möjligheter till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för neurologi och vill utvecklas i din yrkesroll.
För att du ska vara den vi söker ser vi att du är engagerad och har god samarbetsförmåga, där du lyssnar och kommunicerar väl. Du trivs med att arbeta i team där prestigelöshet är en nyckel för att kunna hjälpa, lära och lyfta varandra. Du är en närvarande och trygg person som trivs med varierande arbetsuppgifter och skiftande intensitet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Kontakt
Avdelningschef
Fredrik Mikkelsen 090-785 46 93 Jobbnummer
9582549