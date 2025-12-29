Sjuksköterska natt till hemsjukvård
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2025-12-29
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungby Kommun, Socialförvaltningen i Ljungby
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Tillit, trygghet, kompetens - Tillsammans för en säker vård
Är du sjuksköterskan som älskar frihet, variation och att göra skillnad - varje dag?
Då är det dags att ta plats i vårt engagerade och kompetenta team som brinner för att utveckla vården tillsammans för våra patienter. Inför 2026 kommer du som medarbetare ha stort inflytande i vår utvecklingsresa som vi benämner Hemsjukvården 2.0. Hos oss får du frihet under ansvar, variation och gemenskap där vi jobbar som ett team genom att stötta varandra, skratta tillsammans och lösa utmaningar med kreativitet.
Hjärtligt välkommen att söka jobb hos oss!Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Ljungby kommuns hemsjukvård har du en varierande utvecklande arbetsdag och får förmånen till personliga möten med patienter i hemmiljö, både i ordinärt och särskilt boende. Du planerar självständigt ditt arbetspass i det team du arbetar.
Som sjuksköterska arbetar du med avancerad vård i hemmet utifrån omvårdnadsprocess och arbetsledning där både omvårdnad och medicinsk vård innefattas. Du samarbetar med olika yrkesprofessioner inom kommunal och regional verksamhet. Handledning till patienter, anhöriga och omsorgspersonal är en stor del av ditt arbete.
Din arbetstid kommer att vara natt med helgtjänstgöring var femte helg. Vi arbetar efter ett fast 10 veckors schema som planeras med dina önskemål i fokus i så stor utsträckning som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska och som brinner för att utveckla den personcentrerade vården
* Har god datorvana och B körkort
* Ser dig som en del i en helhet och trivs med att jobba i team
* Kan jobba självständigt och prioritera för att säkerhetsställa patientsäker vård
* Visar respekt för andra, har engagemang och är en fena på nytänkande
* Ser lösningar där andra ser problem
Övrigt
Meriterande är om du har specialistutbildning som distriktsjuksköterska, palliativ eller äldrevård. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297836". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
(org.nr 212000-0670) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sekionschef
Bibi Estev bibi.estev@ljungby.se 073- 373 95 40 Jobbnummer
9665247