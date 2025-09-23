Sjuksköterska natt till AH-teamet
Vi söker nu en sjuksköterska som kommer att ersätta en av våra medarbetare som går i pension. Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete inom avancerad hemsjukvård (AH) och vill bidra i utvecklingen av AH-verksamheten i Köping/Arboga/Kungsörs-området. Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att nyttja hela din kompetens och arbeta självständigt i patienters hem med patienten i fokus.Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska utgår du från AH-teamet och gör hembesök till patienter i Köping-Arboga-Kungsör-området. Det sker planerade besök med specifika medicinska insatser, men även besök efter behov. De medicinska insatserna består av symtombedömning och symtomlindring. Du är ett stöd till patienten och till dennes närstående. Vi har ett tätt samarbete med Avd2. När du inte har AH-besök/uppgifter är du en resurs till nattsköterskan på avd2. Vid besök nattetid har du en undersköterska med dig från avdelningen. Vi arbetar med patienten i fokus och ger den bästa möjliga vården i livets slutskede.
Det medicinska ansvaret för AH-teamets patienter åligger läkare på palliativa enheten i Västerås. Läkarresurs finns på plats ett par dagar i veckan. Nattetid finns det jourläkare från palliativa rådgivningsteamet som du alltid kan kontakta via telefon för rådgivning.
Om arbetsplatsen
AH-teamet och Närvårdsteamet är en ny enhet inom Medicinkliniken Köping där de mobila resurserna samlas. Vi är inom en förändringsresa där uppdraget för de mobila teamen utarbetas. Vi är ca 10 medarbetare just nu men planerar att expandera under nästkommande år.
Medicinkliniken Köping har internmedicinska vårdplatser fördelat på tre vårdavdelningar med olika medicinska inriktningar som kardiologi, blod-, mag-, tarm- samt akut strokeenhet med rehabilitering. Vi har också en Närakut, Akutvårdsenhet, dialys- och medicinmottagning samt en rehabenhet.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet inom yrket.
B-körkort är ett krav. Vidareutbildning inom palliativ vård alternativt specialistutbildning inom relevant område för tjänsten är meriterande. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket.
Som person är du empatisk, trygg i din yrkesroll och har förmåga att fatta egna beslut i ditt arbete. Att bedriva utvecklingsarbete ingår i tjänsten och vi söker dig som ser möjligheter, är lösningsfokuserad och som vill vara med och utveckla de mobila vårdteamen. Det här är ett jobb för dig som trivs i samarbetet med andra och som vill ha ett meningsfullt arbete nära patient och närstående. Du har förmåga att anpassa dig efter den person du vårdar. När situation och omständigheter förändras är du följsam och smidig i ditt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, natt.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 7 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
