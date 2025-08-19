Sjuksköterska natt Strokeenheten/AH
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Köping Visa alla sjuksköterskejobb i Köping
2025-08-19
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Köping
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete och vill vara en del av en betydelsefull verksamhet, där du gör skillnad och skapar trygghet för patienten. Om du är flexibel och gillar variation i arbetet kanske det här är jobbet för dig?
Som sjuksköterska natt på stroke/geriatrik/ortopedrehab med rotation mot avancerad hemsjukvård har du möjlighet att nyttja hela din kompetens och varvar avdelningsarbete med självständigt arbete i patienters hem.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus och har ett arbetsledande ansvar i omhändertagande, behandling och omvårdnad av akut sjuka patienter. På avdelningen är våra vårdplatser fördelade mellan akut stroke, strokerehab, ortopedisk rehab och geriatriska patienter. Du, tillsammans med någon av våra undersköterskor, gör också hembesök till patienter inskrivna i avancerad hemsjukvård i Köping-Arboga-Kungsör-området. Planerade besök med specifika medicinska insatser, men även besök efter behov.
Om arbetsplatsen
Medicinkliniken Köping har 84 internmedicinska vårdplatser fördelat på tre vårdavdelningar med olika medicinska inriktningar som kardiologi, blod-, mag-, tarm- samt akut strokeenhet med rehabilitering. Vi har också medicinsk akutmottagning, hjärtintensivavdelning och dialysmottagning. Medicinmottagningen har förutom läkarmottagning flera specialiserade sjuksköterskemottagningar. Arbetsterapeuter, kuratorer och fysioterapeuter är samlade i Rehabenheten.
För oss inom Region Västmanland är din kompetensutveckling inte bara viktig utan helt avgörande för att vi ska kunna möta framtidens behov och krav. Det är viktigt att du vet vilka utvecklingsmöjligheter du har och vi har därför tagit fram kompetensmodellen för sjuksköterskor. Vi vill att du fortsätter utvecklas och vidareutbilda dig med oss. Vi erbjuder bland annat ett stort utbud av utbildningar som sker internt vid vår Utbildningsenhet och vårt Kliniska träningscentrum.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss så ordnar vi det!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från strokevård, onkologi eller palliativ vård. Erfarenhet av Journalsystemet Cosmic är även det fördelaktigt. Personen vi söker ska ha goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med såväl patienter som kollegor, förstå andra och själv göra sig förstådd.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är professionell i din yrkesroll. Du har lätt att anpassa dig till nya omständigheter och kan snabbt ställa om utifrån förändrade förutsättningar. Vidare har du lätt för att samarbeta med andra människor och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Rollen som sjuksköterska ställer även krav på din förmåga att leda och motivera annan omvårdnadspersonal, för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö och erbjuda en kvalitativ vård.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, natt. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 augusti 2025
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef AH
Johanna Gmeiner johanna.gmeiner@regionvastmanland.se 0221-266 79 Jobbnummer
9464049