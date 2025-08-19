Sjuksköterska Natt Spsv Byle Gård
2025-08-19
Hälsa och sjukvård
Sjuksköterska
2
Vill du bli en del av en fantastisk arbetsplats? Vi på Byle Gård Förenade Care AB söker nattsjuksköterska nu när vår verksamhet växer.
Byle Gård är en palliativ vårdavdelning som ligger i utkanten av Täby Kyrkby. Avdelningen har 18 vårdplatser för specialiserad palliativ slutenvård. På avdelningen vårdar vi huvudsakligen patienter med avancerad tumörsjukdom men även andra diagnosgrupper i livets slutskede. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Vi bedriver vård med kvalité. Hos oss är inget omöjligt!
Hos oss får du ingå i en erfaren och kompetent arbetsgrupp med lång erfarenhet av palliativ vård. Vi tycker att teamarbete och samverkan är viktigt. Enheten verkar för att ligga i framkant inom den specialiserade palliativa vården. Flera av dina blivande arbetskamrater är specialistutbildade inom palliativ vård.
Vi arbetar efter den palliativa vårdens värdegrund. Närhet, helhet, kunskap och empati, där patientens fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov står i centrum. På natten arbetar du tillsammans med sjuksköterskekollega med varierande arbetsuppgifter utifrån patienternas olika behov. Du ska tycka om att arbeta vårdnära och vara flexibel i din yrkesroll.
Sjuksköterskeutbildning, gärna med några års erfarenhet. Erfarenhet av medicinsk eller palliativ vård premieras.
Sjuksköterskeutbildning
Tillsvidareanställning deltid. Veckoarbetstid för vår nattpersonal är 32,33 tim/v. Provanställning tillämpas.
Månadslön, kollektivavtal finns
2025-11-01 eller enl. överenskommelse.
2025-10-15. Intervjuer kommer att ske fortlöpande, varav tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Linda Lilius, Enhetschef
Växel: 08-514 440 00 Mobil: 0733- 581 685
Fredrik Andersson, bitr. Enhetschef
Mobil: 073-358 16 85
Jarlabankes väg 46
187 77
Täby
Täby
Stockholm
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Detta är ett deltidsjobb.
Forenede Care AB (org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se
Forenede Care
Linda Lilius lindal.bylegard@forenadecare.com
9465855