Sjuksköterska, natt
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2026-06-18
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Hjärtavdelning C4 tillhör det internmedicinska verksamhetsområdet som också innefattar medicinavdelning, strokeavdelning och geriatrikavdelning. C4 har två läkarteam och tre omvårdnadsteam. Hjärtavdelning C4 har 15 vårdplatser, alla med enskilt vårdutrymme. Två av dessa 15 platser är HIA-salar. Det finns hjärtövervakning till alla patientrum, arytmi- eller ischemiövervakning.
De vanligaste diagnoserna är akut koronart syndrom (AKS), hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, postoperativ vård efter CABG och pacemakerinplantationer samt lungemboli. Inneliggande utreds vid AKS, då har vi ett fint samarbete med Nya Karolinska i Solna. Patienter flygs till Stockholm, vanligtvis med helikopter, ibland Svenskt Ambulansflyg. Detta innefattar logistik med lasarettets planeringsenhet och hjärta/kärl på NKS. Om patienter genomgår PCI eller CABG återkommer de till vår avdelning för eftervård innan hemgång. Det är unikt att få följa patientens vårdförlopp på detta vis och det är spännande och lärorikt.
Hjärtpatientens tillstånd kan växla snabbt! Då gäller det att agera därefter. Vi arbetar med säkra rutiner och har ett bra samarbete med akutmottagningen och IVA. I övrigt har vi tät kontakt med vårdplatskoordinatorerna, PEV, hjärtmottagningen och AK-mottagningen.
Arbetsuppgifter som inte direkt rör vården utförs i möjligaste mån av annan personal.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Du ansvarar för patienterna i ett av omvårdnadsteamen. På natten är vi tre sjuksköterskor och en undersköterska. Utöver det ingår för sjuksköterskan sedvanliga arbetsuppgifter på kardiologisk avdelning/HIA.
Vi erbjuder kompetensutveckling i form av trestegsutbildning i hjärtsjukvård. De tre stegen är två till tre dagars utbildningar i Stockholm på olika sjukhus. Möjlighet till utbildningstjänst för specialistutbildning i hjärtsjukvård kan diskuteras under anställningen.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom kardiologi eller akutsjukvård.
Har du inte arbetat inom kardiologi tidigare men är nyfiken och vill lära nytt? Välkommen du också!
Du gillar att arbeta i team och att samarbeta på hela avdelningen när situationen kräver det. Du är lyhörd och självständig. Det är ofta tempoväxlingar kring en hjärtpatient, flexibilitet och prioritering är vardag för oss. Du är positivt inställd till avdelningsarbetet då vi är beroende av varandra för att bedriva en professionell hjärtsjukvård till gotlänningarna. Din vilja att utvecklas och även dela med dig av dina erfarenheter är god.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Kardiologi/HIA Kontakt
Elin Olsson, enhetschef 0498-268286 Jobbnummer
9969187