Sjuksköterska natt
Vindelns kommun, Sociala sektorn / Sjuksköterskejobb / Vindeln Visa alla sjuksköterskejobb i Vindeln
2026-06-17
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en nattsjuksköterska. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som sjuksköterska hos oss hjälper du människor att leva ett mer självständigt liv. Med hjälp av din kompetens skapar du förutsättningar för andra människor att leva ett värdigt och gott liv, allt utifrån deras egna behov och förutsättningar. Du arbetar i team tillsammans med andra professioner för att ge bästa möjliga service till kunderna. Som expert inom ditt fält handleder du även övrig personal och delegerar arbetsuppgifter vid behov.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som brinner för att hjälpa människor inom äldre- och funktionshinderomsorgen. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du känner dig trygg med att handleda övrig personal. Därför är det positivt om du har tidigare erfarenhet från äldre- och funktionshinderomsorgen.
Eftersom du kommer jobba som ensam sköterska när du arbetar natt så är det viktigt att du tar egna initiativ och att du har modet att fatta beslut och följa din övertygelse. Du behöver också kunna samarbeta väl med andra och delegera arbetsuppgifter vid behov. Därför är det viktigt att du är tydlig i din kommunikation och säkerställer att ditt budskap gått fram.
Det är även viktigt att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Ibland har du flera processer igång samtidigt och då behöver du kunna balansera dem på ett bra sätt. Du behöver därför ha förmågan att prioritera och ställa om i arbetet efter de förutsättningar som råder. Vi tror att du litar på såväl din egen som dina kollegors förmågor, eftersom ni tillsammans har en enorm kompetens och skicklighet.
KRAV
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
DIN NYA ARBETSPLATS
Som sjuksköterska i Vindelns kommun jobbar du mot alla enheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Du kommer att bli en del av en ambitiös och kunnig arbetsgrupp, som präglas av värme och omtanke. I arbetsgruppen finns såväl erfarna kollegor som medarbetare som är nyare till yrket.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 68%
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
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922 31 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Sociala sektorn Kontakt
Enhetschef HSL
Katja Harju katja.harju@vindeln.se 0933-14187 Jobbnummer
9968379