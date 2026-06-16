Sjuksköterska natt
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-06-16
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Onkologavdelningen har tio vårdplatser för vuxna patienter med diagnostiserad cancer inom alla specialiteter.
Vi är ett väl fungerande team med härligt engagerade medarbetare som på avdelningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv runt patienten och dennes anhöriga. I teamet ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator.
Nu har du chansen att bli en sjuksköterska i vårt trevliga nattgäng. På natten bemannar vi avdelningen med två sjuksköterskor och en undersköterska.
Vi erbjuder dig en 70% tjänst med möjlighet till utökning av sysselsättningsgrad vid önskemål.Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
För att det ska bli så optimalt som möjligt för patienterna och deras anhöriga lutar vi oss på hela teamets samlade förmågor. Som sjuksköterska har du en nyckelroll i vården för att uppnå symtomlindring till patienter i kurativt eller palliativt skede. Du kommer också vara en viktig person i kontakten med anhöriga och andra närstående runt patienterna. Din förmåga att skapa god kontakt och nå fram till människor är betydelsefull.
Många av våra patienter har pumpar i symtomlindrande syfte och du kommer som sjuksköterska att ha ansvar för kontroll och påfyllning av dessa. Det förekommer patienter med cytostatikabehandling på avdelningen och har du inte den kompetensen så erbjuder vi utbildning, ett cytostatikakörkort.
Arbetet på vår enhet är varierat och utvecklande. Vissa situationer kräver ett snabbt agerande och ibland är det viktigt att ägna någon av patienterna eller en anhörig extra mycket tid.
På jourtid ansvarar avdelningens sjuksköterskor för att ge stöd och råd via telefon till cancerpatienter som är inskrivna i palliativa teamet, och till patienter under pågående behandling från dagsjukvården.
Vi använder TakeCare för journalföring.
Nattpersonalen har önskeschema och arbetar fyra helger på tio veckor.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har relevant specialistutbildning och/eller erfarenhet inom onkologisk/palliativ vård.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Ibland kan det vara lite lugnare på avdelningen, för att en kort stund senare växla upp i tempo. Samtalet, tid för "det lilla extra" och att ha roligt på jobbet är nyckelord för dig som söker till oss, du är därför lyhörd och observant samt har stort fokus på den psykosociala miljön. Du är en trygg person som kan fatta beslut på egen hand, vågar gå in och stå kvar trots svåra samtal med patienter och anhöriga, är prestigelös, har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet hos våra sökande.
Inför beslut om anställning görs bakgrunds kontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
St Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Onkologavdelningen Kontakt
Enhetschef
Therese Pettersson 0498-204358 Jobbnummer
9964957