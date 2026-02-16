Sjuksköterska, Närvård Frostviken
2026-02-16
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Nu söker Närvård Frostviken i Gäddede legitimerad sjuksköterska för sommarvikariat inom äldreomsorg och hälsocentral.
Närvård Frostviken är en gemensam organisation mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Genom att samla hälsocentral, ambulansverksamhet, särskilt boende och hemtjänst under samma organisation skapas en nära och sammanhållen vård för befolkningen i Frostviken. Målet är att erbjuda en trygg, kvalitativ och kostnadseffektiv vård med korta beslutsvägar och ett tätt samarbete mellan professioner.
Verksamheten är belägen i Gäddede där hälsocentralen, det särskilda boendet Levinsgården samt trygghetsboendet Forsgården finns samlade. Hemtjänsten utgår från Forsgården, vilket bidrar till en naturlig samverkan mellan verksamheterna.
Som sjuksköterska i Närvård Frostviken arbetar du för en god och säker vård.
I arbetsuppgifterna ingår:
* Omvårdnad - Utföra omvårdnadsåtgärder, ge patienter trygghet och stöd samt att främja hälsa och förebygga sjukdomar
* Medicinsk behandling - Administrera mediciner, ta blodprover och utföra sårbehandlingar
* Bedömning och planering - Bedöma patienters hälsotillstånd, planera och leda omvårdnadsarbetet
* Dokumentation - Skriva journaler och dokumentera patientens hälsotillstånd och behandlingar, vi använder Cosmic
* Kommunikation - Informera och ge stöd till patienter och anhöriga
* Samarbete - Arbeta i team med andra professioner som läkare, fysioterapeuter och omvårdnads personalKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande.
I din yrkesroll är du:
* Intresserad av att utveckla vår verksamhet och har en positiv grundsyn
* Ansvarskännande och kan utföra arbete både självständigt och i grupp
* Flexibel och kan arbeta inom olika områden i vår verksamhet H
* Har god förmåga att fatta beslut och kan snabbt göra korrekta ställningstagande
* Delar gärna med dig av din yrkeserfarenhet och kunskap till andra
Som person är du:
* lyhörd
* serviceinriktad och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen
* ser vikten av att samarbeta
B-körkort krävs
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta.
