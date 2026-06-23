Sjuksköterska, Mottagningsenhet Ortopedi Mora
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2026-06-23
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Ortopedmottagningen på Mora lasarett är en liten effektiv specialistmottagning i trevliga nybyggda lokaler. Arbetsgruppen är liten och vi är nära samlokaliserade med urolog- och kirurgimottagning. Gemensam reception för alla team. Produktionen är hög med cirka 8000 läkarbesök/år. Vi handlägger patienter i alla åldrar och tack vare geografiskt läge även en hel del turister under både vinter och sommar. Mottagningsverksamheten bedrivs dagtid måndag-fredag.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som uppskattar varierande uppgifter och arbetstempo. Arbetet som sjuksköterska på mottagningen innebär ett utvecklande arbete där arbetsuppgifterna varierar mellan att assistera läkarmottagning, polikliniska operationer, sjuksköterskemottagning ( såromläggningar, gipsmottagning ), telefonrådgivning i teleq, ärendehantering i 1177 och övrigt administrativt arbete. Vi handlägger patienter i alla åldrar. Nära samarbete med olika professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har några års erfarenhet och känner dig trygg i att arbeta självständigt
Meriterande:
Ortopedisk erfarenhet
Kunskap/erfarenhet av IT-system Cosmic, Take care, Teleq. och 1177Dina personliga egenskaper
Du ska vara engagerad i ditt arbete med en vilja att både utveckla dig själv och verksamheten
Du är flexibel, ansvarsfull och har god förmåga att arbeta självständigt och i team
Viktigt att vara stresstålig och kunna ha flera bollar i luften samtidigt då ingen dag är den andra lik
Lätt för att samarbeta med andra yrkeskategorier och instanser
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:577". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Ann-Charlotte Haglind Ann-Charlotte.Haglind@regiondalarna.se 0250-493372 Jobbnummer
9974123