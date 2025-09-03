Sjuksköterska Moment BUP Borlänge
2025-09-03
Moment BUP Borlänge är en helt ny mottagning som startade upp under hösten 2024. Verksamheten drivs på uppdrag av Region Dalarna och erbjuder barn-och ungdomspsykiatrisk specialistvård inom ramen för Vårdval BUP. Är du specialistsjuksköterska med gedigen kunskap och erfarenhet av barnpsykiatri? Lockas du av en verksamhetskultur som kännetecknas av evidensbaserad vård, omtanke, målstyrning och hög grad av kompetensutbyte inom professionen? Trivs du som bäst i en verksamhet som erbjuder stort inflytande, nära ledarskap och korta beslutsvägar?
Då är Moment arbetsplatsen för dig. Hos oss ingår du i en kvalitetsfokuserad organisation med kunniga kollegor och stort kompetensutbyte.
Om verksamhetenTill denna tjänst söker vi dig som vill vara med och skapa framtidens arbetsplats inom psykiatrin - ett evidensstyrt kvalitetsdrivet BUP som kan inspirera hela Sverige. Mottagningen kommer drivas i enlighet med vår vision om ett samhälle med bättre hälsa där alla får rätt vård i rätt tid.
Du kommer att vara med och fortsätta bygga vår barn- och ungdomspsykiatriska mottagning. Du får stort inflytande i utformandet av arbetssätt och behöver tycka om att strukturera och organisera processer och rutiner. Du kommer att ingå i ett starkt och engagerat team och behöver vara flexibel och beredd att hjälpa till där det behövs.
Om tjänstenSom specialistsjuksköterska kommer du ha självständiga besök och uppföljningar samt ingår i team med andra professioner.
På Moment finns hög grad av struktur och välfungerande arbetsrutiner. Vi utvärderar våra behandlingar och utredningar systematiskt och har 10 år av mycket fina kvalitetsutvärderingar.
Som specialistsjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med psykologer, psykiatriker och arbetsterapeut.
Våra arbetsvillkor utgår ifrån målstyrning med:
Möjligheten att kombinera arbete på plats och via länk
Kompetenspeng varje år
Friskvårdsbidrag
Konkurrenskraftiga villkor
Kollektivavtal
Hos oss har vi dessutom en uppskattad tradition som innebär att du alltid är ledig på din födelsedag!
Vem är du?Vi söker en sjuksköterska med erfarenhet och stort intresse för barn-och ungdomspsykiatri. Det är meriterande om du har en specialistutbildning inom psykiatri. Du har gedigen kunskap om ADHD och Autism och bred barnpsykiatrisk kompetens. Du arbetar självständigt och strukturerat och har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Som person har du ett positivt förhållningssätt, är trygg i din roll och kan vara både uppgifts- och relationsorienterad. Du uppskattar och bidrar till en god arbetsmiljö och ständig utveckling av verksamheten. Du är van att arbeta effektivt - och alltid med klientens bästa i fokus. Du är prestigelös, generös och engagerad.
Förstås ser vi gärna att du delar vår värdegrund:
VI GER
Vi omsätter högspecialiserad evidensbaserad vård till handfasta råd och verktyg
Vi är fokuserade på utveckling och arbetsglädje för våra medarbetare
Vi ger vård som ger hållbara resultat
Vi delar med oss av kunskap och stödjer varandra kollegialt
VI LÄR
Vi anstränger oss för att ta reda på ny kunskap
Vi tar del av vetenskapliga rön och utvecklar våra metoder kontinuerligt
Vi bedriver förbättringsarbete som en naturlig del av vardagen
VI GÖR SKILLNAD
Våra tjänster skapar kännbar förändring och mätbara resultat
Våra tjänster ger effekt som håller i sig över tid
Vi skapar en branschförebild i enlighet med vår vision och affärsidé som förbättrar vården
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Moment får du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Hos oss hittar du arbetsglädje, gemenskap, frihet och många möjligheter till utveckling. Du kommer att ingå i ett stöttande team som skapar fantastiska resultat - varje dag. Här arbetar du tillsammans med dina kollegor i en kvalitetsfokuserad organisation med snabba beslutsvägar - allt för att du ska kunna göra det du gör bäst.
Om oss Moment Barn & ungdom är en specialiserad del av Moment Hälsa och systerbolag till Moment Psykologi. Moment grundades 2010 och erbjuder specialisttjänster inom psykologi/psykiatri, barnmedicin och neuropsykiatri till företag, privatpersoner och offentlig sektor. Vi har mottagningar i Stockholm, Malmö, Vällingby, Borlänge och VGR och genomför även konsultuppdrag i hela Sverige. Hos oss arbetar mer än 70 psykologer, specialistläkare och sjuksköterskor med att skapa psykisk och fysisk hälsa genom metoder som har tydlig förankring i vetenskap.
Företaget leds värderingsstyrt med stort fokus på att skapa samhällsnytta. Moment har haft en mycket stark och sund tillväxt under ett flertal år och blivit utsedda till Gasellföretag fem gånger, senast 2022.
Om anställningen Lönetyp: Fast månadslön.
Tjänsten är på 100%. Deltid kan diskuteras. Tillsvidareanställning med 6 månader provanställning.
Tillträde: Hösten 2025 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 31 oktober 2025
Vi har löpande urval så tveka inte att visa ditt intresse redan idag. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig. Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Moment Hälsa AB
(org.nr 559268-0242) Arbetsplats
Moment Jobbnummer
9488995