Sjuksköterska Meliva vårdcentral Landvetter
Sjuksköterska Meliva Landvetter vårdcentral
Vi är en trivsam och välfungerande mottagning i Härryda kommun som sätter invånarna i fokus. Som sjuksköterska hos oss arbetar du för patientens hälsa genom rådgivning, besök och hälsofrämjande arbete. Hos oss träffar du patienter i alla åldrar och får vara delaktig i ett spännande och stimulerande arbete där du kan göra skillnad!
Kvalifikationer/Arbetslivserfarenhet
Sjuksköterska 2-3 års erfarenhet
Om jobbet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är omväxlande och innefattar rådgivning, mottagningsbesök & provtagning där du möter patienter i alla åldrar och situationer.
Arbetet sker genom både akut och planerad verksamhet. Du arbetar självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med dina kollegor på enheten och tvärprofessionellt i teamet. Tillsammans ansvarar vi för att utveckla och driva verksamheten framåt.
Din roll
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom primärvård.
Vi söker dig som tar initiativ i arbetet och är trygg med att fatta egna beslut. Du är noggrann, har en god problemlösande förmåga och kan på ett effektivt sätt prioritera bland dina arbetsuppgifter.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Du är en engagerad och god lyssnare i alla möten.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Melivas kärnvärden: Kunskap, Ansvar, Samverkan och Utveckling
Melivas resa i Sverige började under 2020 i samgåendet med ett flertal erfarna vårdgivare. Vi har en gedigen erfarenhet bakom oss med rötter från den finska vårdgivaren Mehiläinen, som sedan 1909 varit ledande inom sjuk- och hälsovården i vårt nordiska grannland.
Meliva tar stolt arbetet vidare med livet som uppdrag. Oavsett var du möter oss har vi alltid den mänskliga omtanken i främsta rummet.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare anställning
Lön: Månadslön
Arbetsgivare: Meliva vårdcentral Landvetter
Kontakt: Verksamhetschef Emma Andersson
