Sjuksköterska, Medpro Clinic Lilla Edet
2025-10-27
Vi söker sjuksköterska till teamet i Lilla Edet
På Medpro Clinic Lilla Edet arbetar idag ca 40 personer i tätt samarbete och vi har drygt 8000 listade patienter. Vi är en erfaren och stabil arbetsgrupp som tillsammans skapar en trygg och trevlig atmosfär för både patienter och anställda. Tillsammans utvecklar vi vår vårdcentral, rehabcenter, BVC och mottagning för Ungas Psykiska Hälsa.
Vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt. Bredden av kompetens gör att vi kan ta ett helhetsgrepp om patientens hälsa och ge bästa vård utifrån patientens behov.
Samtliga av våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska inom primärvården så som sjuksköterskemottagning, vaccinationer och telefonrådgivning.
För dig med vidareutbildning inom astma/KOL innebär också tjänsten arbete med vår astma/KOL-mottagning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har en vidareutbildning på minst 15 hp i astma/KOL, men vi tar gärna också emot en ansökan från dig med ett starkt intresse för astma/KOL och viljan att vidareutbilda dig.
Vi tror att du som söker är en engagerad person som brinner för primärvård och har en vilja att utveckla dig själv och vår verksamhet. Du tycker om att arbeta både självständigt och i team då vår arbetsmodell bygger på teamarbete både inom yrkesgruppen och tvärprofessionellt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete på vårdcentral, men även du med annan bakgrund är varmt välkommen att söka då personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet är av största vikt.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: 20260101
Förmåner: Friskvårdsbidrag, gruppförsäkring, cykelförmån, erbjudanden på träningskort på flera etablerade träningsanläggningar, rabatt hos Specsavers
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medpro Clinic - en del av Medtanken Group
Medtanken Group är en primärvårdsaktör i Västra Götalandsregionen och Region Skåne med 25 vårdcentraler samt flertalet rehabcenter, mottagningar för Ungas psykiska hälsa, seniorhälsa samt mycket mer. Vi bedriver vård i privat regi på likvärdiga villkor som offentliga verksamheter, inom ramen av avtal med regionerna. Vi bedriver även privat vård genom vårt specialistsjukhus samt företagshälsor.
Vårt mål är att vi ska leverera den bästa servicen, en sömlös vård med ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter. Vårt arbete kännetecknas av att vi vill ge våra patienter en hög tillgänglighet till medicinsk bedömning samt ha ett tillitsskapande bemötande i världsklass. Detta samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra engagerade medarbetare som ges möjligheten att jobba på toppen av sin kompetens.
Verksamheterna drivs med ett flertal engagerade och kunniga team med patienten i fokus under varumärkena Medpro Clinic, Omtanken, Citysjukhuset +7, Kvarterskliniken och HMC - Hälsomedicinskt center.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medpro Clinic Group AB
(org.nr 559070-7294), https://www.medpro.se/ Arbetsplats
Medpro Clinic Jobbnummer
9574804