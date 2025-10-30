Sjuksköterska, Medicinmottagning, Lycksele
2025-10-30
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele Sjukhus är ett litet och välutrustat akutsjukhus och vi söker nu dig som är sjuksköterska till Medicinskt Centrum södra Lappland och Medicinmottagningen. Genom att arbeta på ett mindre sjukhus får du ta del av en stark gemenskap, kompetens och drivkraft. Hos oss får du utvecklas, bli självständig och samarbeta med duktiga kollegor.
På Medicinmottagningen bedriver vi mottagningsverksamhet inom områdena hjärtsjukdomar, gastroenterologi, hematologi, lungsjukdomar, antikoagulation och fyslab. Vi har även en utvecklad teamverksamhet inom hjärtsjukvård, diabetes, KOL och diagnostiskt centrum.
I mottagningsverksamheten jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, kuratorer, dietister och fotvårdare.
På vår arbetsplats försöker vi ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. Därför är idéer och förslag på förbättringsarbeten alltid välkomna. Hos oss har vi även ett välfungerande samarbete med andra medarbetare inom kliniken. Tillsammans jobbar vi aktivt för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Arbete på mottagning med bland annat administrering av olika behandlingar, uppföljningar, omhändertagande av patienter som ska genomgå olika polikliniska undersökningar och telefonrådgivning.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Du visar engagemang, tar egna initiativ, bidrar till en god arbetsmiljö och tar stort ansvar för ditt uppdrag.
Du har en god kommunikationsförmåga och är bra på att samarbeta.
Som person kan du hantera parallella arbetsuppgifter, är lösningsfokuserad och kan anpassa dig till förändringar i arbetssätt och verksamhet. Du trivs med att arbeta i team där prestigelöshet är en nyckel för att kunna hjälpa, lära och lyfta varandra.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
