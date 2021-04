Sjuksköterska, Medicin/HIA - Region Kalmar län - Sjuksköterskejobb i Västervik

Region Kalmar län / Sjuksköterskejobb / Västervik2021-04-15Vi erbjuderMedicinkliniken avdelning 4 erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete med individuellt anpassad introduktion.Som sjuksköterska deltar du aktivt i det medicinska omhändertagandet av patienten i nära samarbete med läkare och övriga yrkeskategorier.Du spelar en självklar roll i patientens vård då du ansvarar för patientens omvårdnad samt utför och följer upp medicinska ordinationer. På eftervårdsavdelningen kommer du ha ansvar för bedömning och uppföljning av patienternas omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska på HIA kommer du att möta akut sjuka hjärtpatienter och du kommer att lära dig mycket inom området kardiologi.Vi vill att du som är nyexaminerad sjuksköterska ska få en bra start hos oss. Därför erbjuder Region Kalmar län ett introduktionsprogram för att öka tryggheten i övergången från utbildning till kliniskt arbete. I programmet ingår träffar för reflektion, hospitering på andra enheter, en mentor samt gemensamma utbildningstillfällen.Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, där erfarenhet av hjärtsjukvård och hjärtintensivvård är meriterande. Har du dessutom utbildning inom kardiologi och intresse för pacemakerbehandling är det här tjänsten för dig.Kompetensutveckling inom området erbjuds löpande och det finns även möjlighet att specialisera sig kring olika delar inom kardiologin. Vi ser gärna att du är en person som har lätt att samarbeta och ser möjligheter framför svårigheter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Vår arbetsplatsMedicinavdelning 4 är en avdelning som består av en hjärtintensivvårdsenhet (HIA) med 4 platser och en eftervårdsavdelning med 16 platser i direkt anslutning.På HIA vårdas och övervakas patienter med misstänkt eller akut hjärtinfarkt samt andra hjärtsjukdomar. På eftervårdsavdelningen vårdas patienterna efter HIA-tiden men även andra hjärtsjuka såsom t ex hjärtsvikt, kärlkramp, arytmipatienter som behöver övervakas med telemetri och de som genomgått coronar by pass operation samt de som genomgått klaffoperation vårdas här. Även patienter med andra medicinska diagnoser vårdas hos oss.Vi jobbar aktivt med att hela tiden förbättra kvaliteten inom hjärtvården på Västerviks sjukhus och har fått pris för bästa hjärtsjukvården i landet. Vi är ett glatt gäng medarbetare här på avdelning 4/HIA som ser fram emot att få just dig som ny medarbetare.Vi är en del av Västerviks sjukhus, som är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På sjukhuset jobbar 1 500 medarbetare, vars ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. De senaste åren har vi varit mellan etta och trea i listan över "Sveriges bästa mellanstora sjukhus" och vi kommer alltid högt i AT-läkarnas ranking. Sjukhuset ligger nära Västerviks centrum och skärgård.Sjukhuset är en del av Region Kalmar län. Tillsammans jobbar vi och våra 7 000 kollegor för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.Mångfald på arbetsplatsen:Region Kalmar län jobbar för allas lika rättigheter och möjligheter, både som arbetsgivare och tjänsteleverantör. Vi vet att mångfald bland våra medarbetare är en styrka.Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstid100% Tillsvidareanställning2021-04-15Vi tillämpar individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-05-09REGION KALMAR LÄN5692656