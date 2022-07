Sjuksköterska med teamledarroll till Kardiologiavdelning i Trell

Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Sjuksköterskejobb / Trelleborg

2022-07-29



Gör skillnad. Varje dag.Drivs du av att arbeta med hjärtsjukvård och utveckling? Är du intresserad av att ödmjukt leda andra framåt och skapa hållbara team? Vill du också arbeta på det lilla sjukhuset med de stora visionerna? Då är du den vi söker till Kardiologiavdelningen på Lasarettet Trelleborg. Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska i teamet men också som teamledare på 50 procent, i nära samarbete med din teamledarkollega.På Kardiologiavdelningen i Trelleborg har vi under våren 2020 arbetat för att skapa en hållbar och trygg arbetsplats. Vi har genom hårt arbete lyckats skapa en avdelning som faktiskt växer och som nu är redo att expandera ytterligare. Vi kan erbjuda dig en förkortad veckoarbetstid, gedigen introduktion, mentorskap, avsatt och schemalagd tid för utbildning, friskvård på arbetstid, mindre antal patienter per team och en helt ny enhet att jobba på med toppmodern medicinskt teknisk utrustning och mycket fler möjligheter för förbättring.Följ oss gärna på Instagram: http://www.instagram.com/kardiologentrelleborg/ Du kan också följa med bakom kulisserna och träffa oss som arbetar på Lasarettet Trelleborg: https://bcove.video/2S1hqi2 2022-07-29Vi är ett team med stor och bred kompetens inom kardiologi som kompletterar varandra. Hos oss finns det en tillåtande kultur som gör att vi vill och vågar växa och ta plats. Vi har det trevligt på vår arbetsplats och vi kan skämta med varandra trots att vi bedriver en avancerad sjukvård på svårt sjuka patienter, vilket ger en värme i teamet.Som teamledare arbetar du 50 procent i teamledarfunktionen och 50 procent i vårdteam. Du arbetar måndag till fredag under dina veckor som teameldare och därmed hälften av antalet helger.I din roll som teamledare på avdelning 12 arbetar du tillsammans med din teamledarkollega med målet och syftet att verka för dina kollegors bästa och avdelningens utveckling framåt. Du finns som en resurs på enheten för att leda och lyfta dina kollegor, för att driva avdelningsnära utveckling och du ersätter också enhetschef vid behov. Du ansvarar för utbildning och kompetenshöjning i nära samarbete med enhetschef och teamledarkollega och du är en stark bärare av vår värdegrund.I rollen som sjuksköterska inom kardiologi fördjupar du dig i hjärtats och lungornas kretslopp och hur det påverkar patienterna. Vi vårdar patienter med kranskärlssjukdomar, blodtryckspatienter, patienter som drabbas av hjärtinfarkt samt patienter som lider av hjärtinsufficiens samt rytmstörningar. Avdelningen är utrustad med helt nytt övervakningssystem för kontinuerlig undersökning av arytmier och ischemier. Den medicinska behandlingen med tillhörande undersökningar sker i tätt samarbete med flertalet yrkeskategorier såsom undersköterskor, läkare, rehabiliteringsteam, samordnare och kontaktansvarig mot kommun samt primärvård.Vi har regelbunden scenarioträning där vi verkligen lyfter teamets styrkor där det blir tydligt att teamet finns till för att vi ska komplettera varandra och därigenom ge den vård som våra patienter förtjänar. Du har i Trelleborg goda möjligheter att utveckla allt ifrån din egen kompetens, förbättring av vårdprocesser till en säkrare vård för patienterna. Alla medarbetare inom verksamhetsområdet erbjuds en individuell utvecklingsplan för att ta vara på varje medarbetarens engagemang och utveckling i sin yrkesroll.Vi söker dig som är en varm, omtänksam och ödmjuk person med förmågan att leda dina kollegor mot våra gemensamma mål. Som person är du engagerad och prestigelös som tillsammans vill vara med och leda dina kollegor och verksamheten framåt. Du har ett coachande ledarskap där du ser helheten och kan bistå dina kollegor att växa i sin roll samt våga utmana dem till att ta nästa steg. Vidare värdesätter du ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Därtill har du lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och har förmåga att kunna hantera och prioritera när tempot är högt. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.När det gäller de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.I denna rekrytering sker löpande urval. Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Sista dag att ansöka är 2022-08-19