Sjuksköterska med samordningsansvar - Västervik med omnejd
2025-10-10
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Vill du arbeta med hälsa och förebyggande vård - i en roll där trygghet, kvalitet och mänsklig kontakt står i fokus?
Vaccinova söker nu dig som vill bli en del av vårt engagerade team!
Vi är specialister på vaccinationer och erbjuder trygg och professionell vård över hela Sverige. Med över 180 mottagningar - både egna och i samarbete med aktörer som Kronans Apotek, DOZ Apotek samt ICA och Coop - når vi människor där de är, för att göra det enkelt att ta hand om sin hälsa.
Nu letar vi efter fler kollegor som vill vara med och göra skillnad - varje dag. Hos oss får du arbeta i en flexibel och utvecklande miljö där din kompetens är värdefull och där du verkligen får möta människor.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Rollen som samordnare innefattar
Planera, schemalägga och organisera det dagliga arbetet på våra klinker och mottagningar i Kalmar län
Utföra vaccinationer efter verksamhetens behov
Fungera som företagets förlängda arm genom lokala kommunikationsinsatser mellan medarbetare och aktörer
Arbetsuppgifter
• Samordning -Vaccinering -Medicinsk rådgivning -Inventering
För att trivas hos oss bör du vara självgående, kommunikativ och strukturerad samt bekväm med ett föränderligt och flexibelt arbetsklimat. Du bör även vara lösningsorienterad, trygg i mötet med människor och ha god datavana.
Tjänsten har utgångspunkt ifrån Västervik med omnejd med ansvar för våra mottagningar och kliniker i hela Kalmar län. Resor förekommer i tjänsten.
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av vaccination och samordning är meriterande. Vi erbjuder alla nyanställda en utbildning i vaccination samt i de system som används på arbetsplatsen! Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum den 31 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaccinova AB
(org.nr 556983-0002), http://vaccinova.se Kontakt
Sofia Lund sofia@vaccinova.se Jobbnummer
9551998