Sjuksköterska med rotationstjänst
2025-10-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, slutenvården
Är du nyfiken, vetgirig och driven som person? Gillar du att utmanas och lära dig mer? Då ser vi gärna att du blir en i gänget på Psykiatriska kliniken. Vi öppnar nu dörren till en möjlighet att få djupdyka i psykiatrins omväxlande värld!
Rollen som sjuksköterska med rotationstjänst
Som sjuksköterska hos oss medverkar du i genomförandet av omvårdnadsprocessens samtliga steg och följer patienten från in- till utskrivning. Du medverkar i genomförandet av vård- och behandlingsplaner och samordnar patientbehandling i samverkan med övriga i teamet. Beroende av din placering i rotationen varierar arbetsuppgifterna efter vad behovet är för den specifika enheten.
De avdelningar du kan få komma att arbeta på under din rotation beskrivs nedan. Vi tar gärna emot dina egna önskemål och försöker att tillgodose det, men utgår även utifrån verksamhetens behov.
PIVA- PAVA: Psykiatriska klinikens intensivvårdsavdelning fördelad på två enheter. Detta är en länsavdelning med hela länet som upptagningsområde.
PAE: Psykiatriska klinikens akutmottagning och mobilt team.
Avdelning E: Beroendevårdens slutenvårdsavdelning. Detta är en länsavdelning med hela länet som upptagningsområde.
Rättspsykiatrisk vårdavdelning B och C: Här vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård (LRV) med hela länet som upptagningsområde.
Avdelning H: Allmänpsykiatrisk vårdavdelning. Har plats för patienter med självvald inläggning.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde efter överenskommelse. Dag, kväll och helgarbete ingår i tjänsten och efter första året även natt.
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Jönköping, är en av länets största kliniker med både öppen- och slutenvård inom specialistpsykiatri. Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där vi handlägger akuta ärenden inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
Mer information om psykiatriska kliniken i Jönköping finner du här (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/).Publiceringsdatum2025-10-01Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill få möjlighet att arbeta i en spännande rotationstjänst hos oss på psykiatriska kliniken.
Vi söker en trygg och stabil person med god självinsikt och som uppskattar omväxling. Ett nära patientarbete ställer krav på att du är uppmärksam och tillmötesgående och har viljan och förmågan att hjälpa andra. Då du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor är det viktigt att du är en person med god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
I vårt rotationsprogram blir du som anställd väl insatt i psykiatrisk vård och klinikens olika enheter. Du erbjuds en tillsvidareanställning direkt vid rotationsprogrammets start och roterar sedan på tre enheter med fyra månader på varje enhet. Därefter erbjuds du en anställning på den enhet du önskar, i kombination med hur verksamhetens behov ser ut. Din anställning är på heltid och i anställningen får du även tid till utbildning och reflektion. Självklart får du full lön under hela rotationsprogrammet.
Region Jönköpings län erbjuder alla nyutbildade sjuksköterskor att delta i ett av Sveriges bästa introduktions- och utvecklingsprogram för nyutbildade sjuksköterskor - RIU. Här kan du läsa mer om RIU (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/introduktion-for-nyutbildade-sjukskoterskor/).
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
vårdenhetschefer Ulrik Wikström, 010-24 2 30 52, ulrik.wikstrom@rjl.se
eller Christian Tham, 010-242 61 21, christian.tham@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 22 oktober 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så lämna gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
