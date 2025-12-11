Sjuksköterska med placering på Hasselparken
2025-12-11
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad varje dag. Vi erbjuder ett varierande arbete där du får arbeta både självständigt och i team. Du får även möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll och som person. Är du redo att bli en del av vårt team? Ansök redan idag!
Hasselparken är ett boende som ligger i Salabackar, 2 kilometer från Uppsala centrum.På Hasselparken finns det 4 våningar och 69 lägenheter. 49 av platserna är för demensboende och 20 äromvårdnadsplatser. Varje våningsplan har stora balkonger, några med utsikt över gården. Det finns en trädgård som är formad som ett hjärta. Där finns det blommor och parkbänkar för utevistelse och fikastunder. Lokalerna är ljusa och moderna och på flera väggar finns det fina fototapeter med bland annat motiv från Uppsala. Alla våningsplanplan har två dagrum som inbjuder till gemenskap, de är inredda med olika teman som exempelvis bio, biljard och skogsrum.På Hasselparken arbetar det totalt 4 sjuksköterskor, var av en kanske blir du, det finns även en arbetsterapeut och enfysioterapeut/sjukgymnast. Den legitimerade personalen på Hasselparken arbetar i team för att de som bor där ska få denbästa vård och omsorg.Arbetstiderna är dagtid vardagar inklusive röda vardagar och i dagsläget arbetar man var 8:e helg.Vi söker en sjuksköterska för en tillsvidareanställning som har placering på Hasselparken ca ett år, där efter kan placeringenkomma att ändras efter dialog.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med brukaren i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Din roll kommer innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område. Till dina mer konkreta arbetsuppgifter ingår: - bedöma och planera behovet av HSL insatser samt utvärdera behandlingsresultat. - handleda omvårdnadspersonal - delegera HSL- uppgifter till omvårdnadspersonal - delta i teamsamverkan kring brukare till exempel beträffande fallriskbedömningar och Senior Alert
Som sjuksköterska arbetar du tillsammans med övrig legitimerad personal, omvårdnadspersonal, verksamhetschef och anhöriga med att säkra kvalitet och patientsäkerhet. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.
KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vara med och skapa trygghet och kvalitet för våra äldre. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt vana vid dokumentation och arbete med datorer. Körkort är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar.
Vi värdesätter om du som person har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar målinriktat och har fokus på resultat, samtidigt som du är flexibel och kan ändra inriktning när målen förändras. Du samarbetar väl med andra människor, är lyhörd och kommunikativ, och du löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du fattar beslut och agerar även när informationen är begränsad eller omständigheterna är svåra, och du visar gott omdöme under tidspress.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Therese Annas-Ljung, Verksamhetschef, 018-726 02 77
Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
