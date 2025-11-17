Sjuksköterska med placering på Dalbyhemmet
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-11-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avd HS ÄLN i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du arbeta i ett engagerat team där din kompetens verkligen gör skillnad? Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bidra till hög kvalitet i vården.
Dalbyhemmet som är ett boende med en avdelning med inriktning mot demens och en avdelning med inriktning mot socialpsykiatri. Just nu söker vi en sjuksköterska som kommer jobba mot socialpsykiatri i första hand. Sjuksköterskorna på Dalby arbetar tillsamman och hjälps åt på båda avdelningarna utifrån behov.
Hos oss på Dalbyhemmet får du arbeta i en verksamhet som satsar på djur och natur som en del av omsorgen. Våra katter, kaniner och höns är till stor glädje för både boende och personal.
Vi söker en sjuksköterska till en fast tjänst som har en placering på Dalbyhemmet ca 1 år, där efter kan placeringen komma att ändras efter dialog.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom sjuksköterska hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med brukaren i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Din roll kommer innebära arbete med varierande arbetsuppgifter inom ditt område.
Till dina mer konkreta arbetsuppgifter ingår:- bedöma och planera behovet av HSL insatser samt utvärdera behandlingsresultat.- handleda omvårdnadspersonal- delegera HSL-uppgifter till omvårdnadspersonal- delta i teamsamverkan kring brukare till exempel beträffande fallriskbedömningar och Senior Alert
Som sjuksköterska ingår du tillsammans med övrig legitimerad personal och teamombud i verksamhetschefens ledningsgrupp. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.
KvalifikationerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och ha datorvana och vana vid att dokumentera.
Har du erfarenhet av arbete med äldre personer och åldrandets sjukdomar samt inom psykiatri/ socialpsykiatri, så är det meriterande
Du anpassar dig lätt till förändrade omständigheter och kan snabbt justera både synsätt och förhållningssätt. Förändringar ses som möjligheter. Mål och resultat är tydliga drivkrafter. Prioriteringar, planering och agerande styrs av vad som behöver uppnås, och inriktningen justeras när målen förändras. Samarbete fungerar väl; du möter andra på ett lyhört och smidigt sätt, kommunicerar öppet och hanterar konflikter konstruktivt.
Beslut fattas även när informationen är begränsad eller omständigheterna svåra, och omdömet håller även under tidspress. I både små och stora sammanhang uttrycker du dig klart, välformulerat och engagerat. Samtidigt lyssnar du in motparten och anpassar kommunikationen efter situationen.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten, kontakta: Anna Brokopp Rotmil, verksamhetschef, 018-727 13 01
Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2025-00876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avd HS ÄLN Kontakt
Verksamhetschef
Anna Brokopp Rotmil 018-727 13 01 Jobbnummer
9609005