Sjuksköterska med inriktning psykiatri
2026-03-26
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!
Vill du vara med och utveckla stödet till personer med komplex psykisk ohälsa och samsjuklighet i Klippans kommun?
Vi utvecklar våra arbetssätt och tillsätter därför en ny sjukskötersketjänst som konsultativt stöd inom psykiatri!
Hos oss får du möjlighet att arbeta strategiskt, tvärprofessionellt och nära våra socialsekreterare - med ett uppdrag där din kompetens gör verklig skillnad. Rollen är konsultativ och innebär att du stärker, vägleder och höjer kvaliteten i komplexa ärenden i nära samverkan med individ- och familjeomsorgen.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som konsultativ sjuksköterska inom psykiatri blir du ett kvalificerat stöd till socialsekreterare inom individ- och familjeomsorg. Din kompetens kan också komma att behövas i andra delar av socialförvaltningen. Din arbetstid är dagtid, måndag-fredag.
Dina arbetsuppgifter kan innebära:
* ge rådgivning, handledning och konsultation till socialsekreterare i ärenden som rör psykisk ohälsa och samsjuklighet
* bidra med medicinsk expertis till socialsekreterare, exempelvis gällande symtom och funktionsnivå, som underlag till bedömning
* stötta i samverkansarbete mellan kommun och region
* bidra till SIP-processer tillsammans med socialsekreterare för personer med komplexa behov
* hålla kompetenshöjande utbildningar och bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
* arbeta tvärprofessionellt och fungera som ett nav för att stärka helhetssynen runt målgruppen
Då rollen är ny finns det stora möjligheter för dig att forma och påverka tjänstens innehåll. Utöver ovanstående kan tjänsten i viss omfattning komma att innefatta arbete som sjuksköterska inom den kommunala primärvården med sedvanliga arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* är legitimerad sjuksköterska
* har erfarenhet från psykiatrisk öppenvård, slutenvård, beroendevård eller rättspsykiatri
* är trygg i att ge tydliga, professionella rekommendationer till andra professioner
* har god förmåga att dela med dig av kunskap till andra
* trivs med att arbeta självständigt i en konsultativ roll
* har ett gott och professionellt bemötande samt god samarbetsförmåga
Meriterande:
* erfarenhet av arbete med samsjuklighet
* vana vid samverkan mellan kommun och region
* specialistutbildning i psykiatri
ÖVRIGT
Som medarbetare hos oss har du möjlighet att ta del vårt friskvårdsbidrag. Vid nyanställning anpassas bidragets storlek efter din anställningstid under året. Den maximala ersättningen är 3 000 kronor per år.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut. När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och relevanta betyg/intyg. Du kommer eventuellt att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Fackliga företrädare nås genom kommunens kundtjänst på 0435-280 00.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister och misstankeregister före anställning. Utdraget är kostnadsfritt att beställa och görs via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315340-2026-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928) Arbetsplats
Klippans kommun, Legitimerad Personal Kontakt
Enhetschef
Pernilla Svensson pernilla.svensson@klippan.se 0435-28346
