Sjuksköterska med inkontinensinriktning
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping
2026-01-28
Hjälpmedelscentralen
Du som är sjuksköterska och tycker att det vore intressant att arbeta med kompetensområde inkontinens - nu har du chansen! Vi söker dig som vill ingå i ett kompetent och sammansvetsat team hos oss på Hjälpmedelscentralen.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklingsinriktad och intressant roll där du arbetar för att rätt hjälpmedel ska förskrivas till de personer som behöver dem.
I den här rollen får du vara en viktig stödresurs inom produktområde inkontinens såväl internt hos oss på Hjälpmedelscentralen som mot våra förskrivare. Du får arbeta med att ge råd och vägleda förskrivare av hjälpmedel, och du informerar och följer upp arbetet. En viktig del av tjänsten är att initiera, genomföra och utvärdera utbildningar.
Vi utvärderar och utvecklar kompetensområdet kontinuerligt och genomför förändringar vid behov. Du bemannar också vår kundservice och tar emot beställningar.
Du har en aktiv del i utvecklingen av förskrivningsprocessen vad gäller inkontinens, exempelvis genom att följa förskrivningsmönster. Du arbetar också med sortimentsfrågor och upphandlingsarbete.
Arbetsområdet är spännande och du har möjlighet att vara med och påverka och skapa förståelse för vikten av inkontinensvård som en del av hälso- och sjukvården.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Hjälpmedelscentralen i Jönköping är en resurs för hela länet med ca 75 anställda. Vi vänder oss till dem som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Region Jönköpings län och i länets kommuner. I vårt uppdrag ingår att ge råd om produkter och hur de används, prova ut hjälpmedel, tillhandahålla hjälpmedel, utföra specialanpassningar av hjälpmedel, rekonditionera och reparera hjälpmedel för återanvändning, samt informera och utbilda dem som skriver ut hjälpmedel.
Vi finns i moderna och trevliga lokaler på Ryhovsområdet i Jönköping. Läs gärna mer om oss här: Hjälpmedelscentralen som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/vardteknik-vardfarmaci/)
Hjälpmedelscentralen är en del av Verksamhetsstöd och service. Läs om hur vi hjälper våra kunder, jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera: Verksamhetsstöd och service som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)

Publiceringsdatum2026-01-28

Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse av inkontinensområdet. Du är kunnig inom yrkesområdet och har flera års arbetslivserfarenhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av att ha arbetat med att bedöma behov och förskriva olika typer av hjälpmedel.
För att trivas hos oss ska du tycka om mötet med människor, gilla administration och se en utmaning i att ta reda på svar på både små och stora frågor. Du är en glad, lugn och trygg person med gott bemötande.
I den här tjänsten får du vara med och påverka och utveckla, men som det kan vara, ibland tar förändringar tid att genomföra och det är därför viktigt att du är uthållig i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Då resor inom länet ingår i tjänsten är B-körkort ett krav.
Vårt erbjudande till dig
På Hjälpmedelscentralen samverkar många olika kompetenser, vi hjälps åt och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vi har en mycket god arbetsmiljö i trivsamma lokaler. Hos oss råder ordning och reda med tydliga rutiner och instruktioner. Nu har du chans att få göra skillnad tillsammans med oss!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor kring jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Marika Byrd, marika.byrd@rjl.se
, 010-242 87 15.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 22 februari 2026. Vi planerar att påbörja intervjuer 2-5 mars. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22

Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S71/26".

Omfattning
