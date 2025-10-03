Sjuksköterska med HS-samordnande uppdrag
2025-10-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Nu söker vi en sjuksköterska som är intresserad av tillsvidareanställning.
Arbetet är förlagt dagtid måndag-fredag.
Välkommen till oss
Vårt mål är att skapa en känsla av sammanhang för såväl boende som medarbetare. Att vården och omsorgen är personcentrerad och att fokus ska ligga på omsorgstagarens hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Arbetet hos bygger på teamet och gott bemötande, ansvarsfullhet och initiativtagande värderas högt. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs därför arbetar vi systematiskt och strukturerat med arbetsmiljön. Cheferna i verksamheten är närvarande, engagerade och en del av teamet. Vi vill att de aktiviteter som genomförs i vår verksamhet ska leda till glädje och meningsfullhet för våra boende. Anhöriga ser vi som viktiga samarbetspartner.
Om Tussmötegårdens vård-och omsorgsboende
Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende är ett kommunalt äldreboende med 80 lägenheter för personer med demenssjukdom och somatiska sjukdomar. Inom verksamheten arbetar cirka 80 anställda (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, sjukgymnast och arbetsterapeut) varav två är enhetschefer. Du rapporterar till områdeschef.
Vi utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt med fokus på att skapa en känsla av sammanhang för såväl boende som medarbetare. Vården och omsorgen är personcentrerad där fokus ligger på omsorgstagarnas hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Arbetet hos oss utgår alltid från teamet.
Ditt uppdrag som sjuksköterska
Som HS-samordnare kommer du att arbeta med att kvalitetssäkra processer, rutiner, arbetssätt, egenkontroller och riskbedömningar. Uppgifterna innefattar uppföljning utvärdering och kvalitetsförbättrande åtgärder gällande tex HSL-dokumentation i Vodok, HSL-avvikelser, kvalitetsregister samt utbildning i HSL-frågor till omvårdnadspersonal.
Du driver utveckling i verksamheten mot uppsatta mål utifrån gällande lagar och författningar i samråd med chef. Du medverkar till en organisation med tydlig struktur och ekonomisk medvetenhet samt en verksamhet som håller en god kvalité och bidrar till äldres välbefinnande.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har vidareutbildning med inriktning distriktssköterska
Har flerårig arbetslivserfarenhet inom äldreomsorg
Talar och skriver svenska flytande. Detta är viktigt i kommunikationen med de boende, vid dokumentation och samarbete med kollegor och externa kontakter.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete som distriktssköterska inom äldreomsorg
Erfarenhet av dokumentationssystemet Vodok 2.0/ICF, Epsilon eller andra relevanta system
Erfarenhet av arbete med kvalitetsregister inom äldreomsorgen
För att lyckas i rollen ser vi att du är professionell och trygg i ditt bemötande. Du är bra på att bygga, utveckla och bibehålla ett gott samarbete med din omgivning genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningsätt. Vi söker dig som har ett engagemang som visar sig i arbetet och som sprider sig till andra. Som sjuksköterska förväntas du vara självgående och självständigt strukturera, prioritera, driva och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
Vi erbjuder
Ett kompetent och stöttande team
Fina omgivningar och bra kommunikationer nära Svedmyra tunnelbanestation
Friskvårdsbidrag
Semesterväxling. Läs mer om Stockholm Stad som arbetsgivare här
Tillgång till gym i huset
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Legitimationskontroll sker med Socialstyrelsen.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev för att kunna fokusera på de kompetenser och erfarenheter som behövs för tjänsten. Du ansöker därför genom att bifoga ditt CV och genom att svara på några urvalsfrågor. Urval görs utifrån dina svar på frågorna och på den information du lämnat i ditt CV. Vi önskar att dina svar på urvalsfrågorna hänger ihop med innehållet i ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
