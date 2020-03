Sjuksköterska med forskningsuppdrag - Region Östergötland - Sjuksköterskejobb i Norrköping

Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping2020-03-10Kirurgiska kliniken, på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Östergötland (CKOC). Kliniken är indelad i två huvudsektioner: kolorektalsektionen och sektionen för övre abdominell kirurgi (ÖAK) och består av två vårdavdelningar, avdelning 11 och 12, med totalt 43 kirurgiska/urologiska vårdplatser, varav en femdygnsmodul med 7 vårdplatser. På avdelning 11 vårdas framför allt patienter med tjocktarmscancer medan avdelning 12 i huvudsak har ÖAK-verksamhetAvdelning 12 vårdar också patienter som genomgått endokrinkirurgi och hudcancerkirurgi. Nio vårdplatser är avsatta för Urologiska klinikens patienter. Akutkirurgiska patienter vårdas på båda de kirurgiska vårdavdelningarna.Kliniken har även en öppenvårdsenhet där verksamheten består av läkarmottagningar, specialistsjuksköterskemottagningar, samt matstrupslaboratorium. Vår målsättning är att ge våra patienter en god och säker vård i rätt tid. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats med högt i tak, bra stämning och ett gott utbildnings- och forskningsklimat. Kliniken bedriver fortlöpande förbättringsarbeten för att utveckla vården, arbetsmiljön och utbildningen. Kliniken är en så kallad universitetssjukvårdsenhet med ett uttalat uppdrag att bedriva såväl hälso- och sjukvård, som forskning och utbildning, av hög kvalitet.Du som tycker om utmaningar, vill utveckla din professionella roll och arbeta en viss del som forskningssjuksköterska är den vi söker som sjuksköterska hos oss! Vi erbjuder möjligheten att få koordinera, samordna och delvis genomföra forskningsuppgifter i en patientnära miljö. Du kommer att ha ett nära samarbete med forskningsaktiva läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och dietister på kirurgiska kliniken.2020-03-10Som forskningssjuksköterska på kirurgiska kliniken arbetar du med att koordinera de kliniska studier som pågår på kliniken, i första hand med de projekt som är knutna till ÖAK-sektionen, där den multidiciplinära obecitaskirurgiska forskningen dominerar. Du kommer att vara behjälplig med t ex patientbesök, datainsamling, provtagning och administration. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer stora krav på självständighet, noggrannhet och flexibilitet.Som sjuksköterska på kliniken arbetar du med flera olika inriktningar, övre och nedre kirurgi samt urologi. I din roll ingår det att leda och fördela arbetet i teamet samt att verka för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Det vi ser som framtidens vårdavdelning är en avdelning med god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Vi strävar efter hög andel av specialistsjuksköterskor inom kirurgi och vi erbjuder betald utbildning.Du kommer att ingå i introduktionsprogram. Som ny sjuksköterska får du en mentor och du går bredvid dina handledare i 5 veckor eller efter behov. Introduktionen ger dig en bra grund och du blir snabbt en av oss då vi arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö.Du är legitimerad sjuksköterska med intresse för forskning. Du har goda kunskaper i svenska och engelska. Du har datorvana. Tidigare erfarenhet av att arbeta med klinisk forskning, liksom genomgången specialistsjuksköterskeutbildning, är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom förmåga till att ta ansvar, ha god kommunikationsförmåga, att kunna arbeta självständigt och att trivas med att arbeta i team. Har du inte redan genomgått utbildning i Good Clinical Practice (GCP) förväntas du genomgå en sådan utbildning efter anställning.Du har god samarbetsförmåga och är lugn och stabil. Du tar ansvar och strävar efter att hålla en god kvalitet på ditt arbete. Du har en god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.Anställning och informationDet här är en tillsvidaretjänst och tillträde sker efter överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Tf Vårdenhetschef Sarah Norbäck Carlberg, 010-104 32 19.FoU-ansvarig läkare Ellen Andersson, 010-104 00 00.Facklig företrädare för Vårdförbundet är Jonatan Gill, 010-104 31 12.Sista ansökningsdag är den 30 mars 2020. Då vi arbetar med löpande urval ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt.Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst CVU Direkt, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20191711.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2020-03-30REGION ÖSTERGÖTLAND5141362