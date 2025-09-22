Sjuksköterska med erfarenhet av psykiatri

Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2025-09-22


UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Period: Omgående 2025-12-31
Omfattning 100%

Publiceringsdatum
2025-09-22

Kvalifikationer
Sjuksköterska eller s-pecialistsjukskötersk Psykiatri med minst 2 års arbetslivserfarenhet.

Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivare
Health Connect 365 AB (org.nr 559454-6888)

Arbetsplats
Västerås

Jobbnummer
9521073

