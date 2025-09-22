Sjuksköterska med erfarenhet av psykiatri
Health Connect 365 AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-09-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Health Connect 365 AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
UPPDRAG & PERIOD
Health Connect erbjuder Välbetalda uppdrag med schyssta, förmånliga villkor!
Period: Omgående 2025-12-31
Omfattning 100%Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Sjuksköterska eller s-pecialistsjukskötersk Psykiatri med minst 2 års arbetslivserfarenhet.Om företaget
Health Connect är ett bemanningsföretag med säte i Göteborg. Vi erbjuder en stor bredd av uppdrag över hela landet. När du arbetar genom Health Connect kan du förvänta dig:
Konkurrenskraftig lön
Resor och boende ( i de fall du önskar arbeta på annan ort är vi behjälpliga med att ordna resa och boende)
Tjänstepension enligt ITP, Försäkringar
Hög servicenivå av erfarna konsultchefer
Konsultträffar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Health Connect 365 AB
(org.nr 559454-6888) Arbetsplats
Västerås Jobbnummer
9521073