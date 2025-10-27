Sjuksköterska med diabeteskompetens
2025-10-27
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
Om oss
Välkommen till oss på Capio vårdcentral Ösmo, den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat! Ösmo ligger ca fem mil söder om Stockholm City. Ösmo station ligger ett stenkast från vårdcentralen och på vardagar går tågen till och från Stockholm var 30:onde minut, resan tar ca 55 minuter. Om du är bilburen så tar resan från Stockholm City strax under 40 minuter. På Capio Ösmo vårdcentral bedriver vi primärvård och hemsjukvård. Vi har ca 30 anställda inom flera olika yrkeskategorier. Här jobbar vi tillsammans för att ge bästa möjliga vård för våra patienter!
Din roll
Vi söker nu dig som är sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetes eller erfarenhet av att arbeta med diabetespatienter. Du kommer vara en del av vårdcentralens diabetesarbete tillsammans med andra sjuksköterskor samt läkare. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av att följa upp vårdcentralens patienter med typ 2 diabetes samt pre-diabetes.
Vi erbjuder dig
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje torsdag * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från primärvård och/eller erfarenhet av att arbeta med diabetes. Det är meriterande om du har en specialistutbildning inom diabetes. Publiceringsdatum2025-10-27Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Albin Westerberg albin.westerberg@capio.se +46721598227 Jobbnummer
