Sjuksköterska med det lilla extra

2026-02-12
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
Örkelljunga
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Örkelljunga kommun arbetar aktivt med omställningen till Nära Vård och utökar nu vårt team med ytterligare en sjuksköterska. Tjänsten innebär initialt arbete som pool-sjuksköterska, men kommer på sikt att utvecklas till en tjänst med omvårdnadsansvar utifrån verksamheternas behov.
NVP, registrering i kvalitetsregister och nytänkande inom välfärdsteknik är några delar i vårt dagliga arbete för att stärka och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården framåt.
Arbetsgruppen består av ett 20-tal distriktsköterskor och sjuksköterskor, som är fördelade mellan omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, pool-sjuksköterskor och kväll/natt sjuksköterskor. I vår arbetsgrupp ingår även HSL-undersköterskor.
Vi är en stabil arbetsgrupp som täcker den egna bemanningen där gemenskap och samverkan är en naturlig del.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Vi söker initialt en poolsjuksköterska som vill arbeta varierat inom hemsjukvård, särskilt boende, korttidsenhet och LSS.
Tjänsten kommer på sikt att utvecklas till en tjänst med omvårdnadsansvar utifrån verksamheternas behov.
Tjänsten innebär arbete dagtid samt helgtjänstgöring var 5:e vecka.
I rollen ingår även handledning av vårdpersonal samt ett nära samarbete med arbetsterapeuter och fysioterapeuter.Kvalifikationer
Är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom den kommunala primärvården, men inget krav. Vidareutbildning inom relevanta områden är meriterande.
Körkort-B
Örkelljunga kommun erbjuder även
* Friskvårdsbidrag på 2000kr/år
* Arbetsskor
* Aktiv personalförening med många förmånliga aktiviteter.
ÖVRIGT
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
